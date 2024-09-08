Tunceli'de Askeri Araç Devrildi: Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş Şehit Oldu
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in acı haberi memleketi Tokat'a ulaştı. Ailesine Tokat Valisi ve yetkililerce verilen haber sonrası şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Doğan Kızılateş'in cenazesi yarın Tokat'ta toprağa verilecek.
TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in (27) acı haberi memleketi, Tokat'a ulaştı.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in acı haberi, Tokat'ta yaşayan ailesine ulaştı. Acı haberi aileye Tokat Valisi Abdullah Köklü ve yetkililer verdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Tacettin ve Gülten Kızılateş çiftinin 4 çocuğundan biri olan şehidin cenazesi, yarın ikindi namazı sonrası Tokat'ta toprağa verilecek.