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TOGÜ Rektörü Yılmaz, 'Tokat'a Değer Katanlar' kitabını öğrencilere dağıttı

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TOGÜ Rektörü Yılmaz, 'Tokat'a Değer Katanlar' kitabını öğrencilere dağıttı
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TOGÜ akademisyenlerince hazırlanan 'Tokat'a Değer Katanlar' kitabı, Taşlıçiftlik İlkokulu'nda Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın katılımıyla öğrencilere dağıtıldı. Eser, Tokat'a değer katan tarihi ve edebi şahsiyetleri öğrencilere tanıtıyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) yayınlarından " Tokat'a Değer Katanlar" kitabı öğrencilere dağıtıldı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, TOGÜ yayınevinden yayımlanan ve TOGÜ akademisyenleri tarafından hazırlanan " Tokat'a Değer Katanlar" adlı eser, Taşlıçiftlik İlkokulu'nda Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın katılımıyla öğrencilere verildi.

Yılmaz, "Bir şehri büyük yapan yalnızca sahip olduğu eserler değil, yetiştirdiği insanlardır. Tokat, asırlar boyunca ilmin, irfanın, sanatın, devlet geleneğinin ve yüksek ahlaki değerlerin yeşerdiği kadim bir medeniyet şehridir. Bu topraklardan yetişen nice alim, devlet adamı, komutan, şair ve mütefekkir yalnızca Tokat'ın değil, milletimizin ve medeniyetimizin hafızasında silinmez izler bırakmıştır." ifadelerini kullanıldı.

Tokat'ın tarihi, kültürel ve toplumsal birikimine katkı sunan önemli şahsiyetlerin tanıtıldığı eserle öğrencilerin yaşadıkları şehrin geçmişini, kültürel zenginliklerini ve Tokat'a değer katan isimleri daha yakından tanımaları amaçlanıyor.

Gazi Osman Paşa'dan Danişmend Ahmet Gazi'ye, Gülbahar Hatun'dan Molla Lutfi ve Molla Hüsrev'e, İbn-i Kemal'den Seyyid Hasan Paşa'ya uzanan geniş bir tarihi şahsiyetler yelpazesini ele alan eser, Cahit Külebi ve Mustafa Necati Sepetçioğlu gibi edebiyat dünyasının önemli isimlerini de okuyucularla buluşturuyor.

Kaynak: AA
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