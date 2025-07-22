TOGÜ Rektörü, Taşkent Büyükelçisi ile Eğitim İşbirliklerini Görüştü

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş'ı ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş'ı makamında ziyaret etti.

Yılmaz, TOGÜ'nün eğitim öğretim faaliyetleri, uluslararası projeleri ve bilimsel araştırmaları hakkında Büyükelçi Ulutaş'a kapsamlı bilgi sundu.

Büyükelçi Ulutaş ise iki kardeş ülke olan Türkiye ile Özbekistan arasında gelişen ilişkilerin eğitim alanındaki iş birlikleriyle daha da güçleneceğini belirterek, üniversiteler arası bağlantıların artırılmasının önemli olduğunu vurguladı.