TOGÜ Rektörü, Taşkent Büyükelçisi ile Eğitim İşbirliklerini Görüştü

TOGÜ Rektörü, Taşkent Büyükelçisi ile Eğitim İşbirliklerini Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş'ı ziyaret ederek, Türkiye-Özbekistan arasındaki eğitim işbirliklerinin önemine değindi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş'ı ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş'ı makamında ziyaret etti.

Yılmaz, TOGÜ'nün eğitim öğretim faaliyetleri, uluslararası projeleri ve bilimsel araştırmaları hakkında Büyükelçi Ulutaş'a kapsamlı bilgi sundu.

Büyükelçi Ulutaş ise iki kardeş ülke olan Türkiye ile Özbekistan arasında gelişen ilişkilerin eğitim alanındaki iş birlikleriyle daha da güçleneceğini belirterek, üniversiteler arası bağlantıların artırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu

Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sebze bahçesine giden kadının cansız bedeni bulundu

Sebze bahçesine giden kadının acı sonu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.