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TOGÜ Diş Fakültesi Öğretim Üyeleri 402 Öğrenciyi Muayene Etti

TOGÜ Diş Fakültesi Öğretim Üyeleri 402 Öğrenciyi Muayene Etti
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri 402 öğrenciye diş taraması yaptı. Proje kapsamında ayrıca diş çürüklerinden korunma amacıyla 248 koruyucu uygulama gerçekleştirildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Diş Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri 402 öğrenciye diş taraması yaptı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalında görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Alem Coşgun'un yürütücüsü olduğu sosyal sorumluluk projesi kapsamında Araştırma Görevlisi Merve Tatar ve Araştırma Görevlisi Merve İnan Gül ile birlikte 402 öğrenciye diş muayenesi ve dişlerin çürükten korunması için 248 adet koruyucu fissür örtücü uygulaması yaptı.

Uygulamalar, Tokat Merkez Kemal Arat İlkokulunda 2-6 Aralık ve Tokat Merkez Karşıyaka İlkokulunda 9-13 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel
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