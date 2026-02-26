TOGÜ'de 'Siber Güvenlik ve Bilinçli İnternet Kullanımı' semineri düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Siber Güvenlik ve Bilinçli İnternet Kullanımı" semineri gerçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Siber Güvenlik ve Bilinçli İnternet Kullanımı" semineri Şehit Erdem Diker Konferans Salonu'nda yapıldı.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alparslan Demir, yaptığı konuşmada, dijitalleşmenin hayatın her alanını dönüştürdüğünü belirterek üniversitelerin yalnızca akademik bilgi üretmekle kalmayıp toplumsal farkındalığı artırma sorumluluğu da taşıdığını vurguladı.

Demir, öğrencilerin ve gençlerin interneti bilinçli kullanmasının hem bireysel güvenlik hem de toplumsal huzur açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Seminerde konuşmacı Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Ahmet Aziz, dijital dünyada karşılaşılan güncel tehditlere dikkat çekerek güvenli internet kullanımının temel prensiplerini katılımcılarla paylaştı.

Seminerde güçlü parola oluşturma yöntemleri, sosyal mühendislik saldırılarına karşı alınabilecek önlemler, oltalama (phishing) girişimlerinin nasıl tespit edileceği ve kişisel verilerin korunması gibi başlıklar ele alındı. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, gerçek vakalardan örnekler üzerinden uygulamalı anlatım yapıldı.