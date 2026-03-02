Haberler

Sağlıklı Zihinler Satranç Turnuvası

Sağlıklı Zihinler Satranç Turnuvası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) satranç turnuvası yapıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) satranç turnuvası yapıldı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TOGÜ Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tokat Şubesi, TOGÜ Genç Yeşilay Topluluğu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Satranç Kulübü, Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Tokat İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen "Sağlıklı Zihinler Satranç Turnuvası" Tokat Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Farklı yaş gruplarından ve üniversite öğrencilerinden yoğun katılımın olduğu turnuvada katılımcılar, centilmence mücadele ederken zihinsel becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Etkinlikte, bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve üretken yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasında zihinsel aktivitelerin önemi vurgulandı.

Etkinliğe TOGÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit Kılıç, TOGÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Eyüp Çağatay Zengin, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş, TOGÜ Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Dr. Öğretim Görevlisi Tuğba Dağdeviren ve Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Ece Zengin katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu

Dünyanın korktuğu başına geldi! Nükleer tesis vuruldu
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi

İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı! İşte 3 günlük bilanço
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lübnan'dan büyük kaçış! Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler

Orta Doğu yanıyor! Onlarca kişinin öldüğü ülkeden büyük kaçış
ABD'li senatör: 'İran'ın nükleer tesisleri yok edildi' diyen Trump değil miydi?

ABD karıştı! Trump'ı kendi sözleri üzerinden fena avladı
Süper Lig devinden kaçar gibi gitti, yeni takımında kral oldu

Süper Lig devinden kaçar gibi giden futbolcuya bakın
Cristiano Ronaldo'dan 1 milyar dolarlık imza

Attığı imza uykuları kaçıracak cinsten
Lübnan'dan büyük kaçış! Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler

Orta Doğu yanıyor! Onlarca kişinin öldüğü ülkeden büyük kaçış
İranlı profesörden ABD için şok sözler: Ya küçük kızlara tecavüz ederler ya da onları bombalarlar

İranlı profesörden Trump'a tokat gibi Epstein göndermesi
Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı

Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı