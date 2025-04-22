TOGÜ'de "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye'de Milli İradenin Gelişim Süreci" paneli düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) " Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye'de Milli İradenin Gelişim Süreci" paneli düzenlendi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İİBF Şehit Birol Yavuz Konferans Salonu'nda düzenlenen panele, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Muhittin Demiray'ın yaptığı panele konuşmacı olarak Prof. Dr. İsmet Türkmen ve Doç. Dr. Yunus Emre Tekinsoy katıldı. Alanında uzman akademisyenler, Osmanlı İmparatorluğu döneminden başlayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecine ve sonrasına kadar uzanan tarihi bir perspektifte milli iradenin gelişim aşamalarını katılımcılara ayrıntılı bir şekilde aktardı.

Etkinlik sonunda Prof. Dr. Muhittin Demiray, katılımcılara ve panelistlere teşekkür ederek, milli iradenin önemini vurguladı.