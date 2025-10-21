TOGÜ'de 'Kutadgu Bilig Okumaları' Programı Tamamlandı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından düzenlenen "Bilgeliğin İzinde: Kutadgu Bilig Okumaları" programı tamamlandı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, "Anadolu Mektebi" projesi kapsamında gerçekleştirilen programının kapanış oturumu 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda yapıldı.

Programa Anadolu Mektebi kurucusu eski Tarım Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, akademik ve idari personelimiz ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, Yusuf Has Hacib'in medeniyetin temel eserlerinden biri kabul edilen "Kutadgu Bilig" adlı eseri, anlam ve bağlamıyla ele alındı.

Eserin devlet yönetimi, ahlak, adalet ve toplum felsefesine dair sunduğu mesajların günümüz dünyası açısından önemi değerlendirildi.

Prof. Dr. Sami Güçlü, Doç. Dr. Tuncay Böler ve Prof. Dr. Beytullah Karagöz eserin Türk-İslam düşüncesindeki yeri ve modern çağ ile kurduğu ilişki üzerine görüşlerini paylaştı.

Etkinlik, panelistlere teşekkür edilmesi ve katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.