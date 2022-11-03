Togg'un test sürüşünde ilginç anlar! Sunucu korktukça Bakan Varank gaza yüklendi
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Geçtiğimiz hafta banttan inen Türkiye'nin yerli otomobili Togg, meziyetleri ile herkesi herkesi şaşırtmaya devam ediyor. 100 kilometreye 4.7 saniyede çıkan Togg'un test sürüşünde direksiyon koltuğuna geçen Bakan Varank, yanında oturan spikere zor anlar yaşattı.
Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Togg Gemlik Kampüsü'nde Türkiye'nin yerli otomobil macerası resmen başladı. Togg'un ilk akıllı cihazı C-SUV, seri üretim bandından inerken, açılış töreninde konuşan Erdoğan, ''60 yıllık hayal gerçek oldu. Togg gibi asırlık bir projeyi hayata geçirirken bir kez daha tüm kalbimizle 'Yaşasın Cumhuriyet' diyoruz." dedi.