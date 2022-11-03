Togg'un test sürüşünde ilginç anlar! Sunucu korktukça Bakan Varank gaza yüklendi

Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Togg Gemlik Kampüsü'nde Türkiye'nin yerli otomobil macerası resmen başladı. Togg'un ilk akıllı cihazı C-SUV, seri üretim bandından inerken, açılış töreninde konuşan Erdoğan, ''60 yıllık hayal gerçek oldu. Togg gibi asırlık bir projeyi hayata geçirirken bir kez daha tüm kalbimizle 'Yaşasın Cumhuriyet' diyoruz." dedi.