TÜRKİYE'nin yerli otomobili TOGG, Burdur'da vatandaşla buluştu.

Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların beğenisine sunulan TOGG'u yakından görenler bol bol fotoğraf çektirerek, otomobil hakkında yetkililerden bilgi aldı.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, TOGG'un direksiyonuna geçerek, 'Hayırlı olsun. Her şeyden önce başkalarına hayran olmak değil, kendi insanımıza sahip çıkmak anlayışı içerisinde 5 baba yiğidin cumhurbaşkanımızın talimatıyla hayata geçirdiği böyle bir eseri görmek hepimizi gururlandırmıştır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Gurur verici' dedi. (DHA)