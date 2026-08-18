Okul Güvenliğinde Bütüncül Model Çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Meclis Başkanı Serdar Gökhan Arıkan, okullarda güvenlik hizmetlerinin yalnızca okul girişlerinde personel bulundurulması şeklinde değerlendirilmemesi ve görev yapacak personelin eğitim, yetki ve sorumluluklarının açık şekilde belirlenmesi gerektiğini bildirdi.

Aynı zamanda İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi olan Arıkan, okullarda güvenlik hizmetlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, okulların güvenliğinin öğrencilerin yanı sıra öğretmen, yönetici, çalışan ve velilerin huzur ve güvenliğini doğrudan ilgilendirdiğini ifade etti.

Okullardaki güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesine ve İŞKUR aracılığıyla yaklaşık 30 bin kişinin istihdam edilmesine yönelik çalışmaları olumlu değerlendirdiklerini belirten Arıkan, bu adımın hem güvenliğin artırılması hem de istihdama katkı sağlaması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye'de özel güvenlik hizmetlerinin 5188 sayılı Kanun kapsamında yürütüldüğünü hatırlatan Arıkan, okullarda güvenlik hizmeti niteliğindeki görevlerin gerekli eğitimleri tamamlamış, yetkilendirilmiş ve özel güvenlik kimlik kartına sahip personel tarafından yürütülmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Arıkan, şöyle devam etti:

"Okul güvenliği yalnızca okul kapısında personel bulundurulmasından ibaret görülmemelidir. Okul giriş ve çıkışlarının kontrolü, bina ve ortak alanların güvenliği, risklerin önceden belirlenmesi, olaylara doğru müdahale edilmesi, kayıt ve raporlama sistemlerinin oluşturulması ve genel kolluk kuvvetleriyle koordinasyon, bütüncül bir güvenlik anlayışının temel unsurlarıdır."

Görev yapacak personelin görev ve yetki sınırlarının açık şekilde belirlenmesi, gerekli eğitim ve yeterliliğe sahip olması ve etkin bir denetim mekanizmasına tabi tutulması gerektiğinin altını çizen Arıkan, okul yönetimleri ile kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyonun da güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

İŞKUR tarafından sağlanacak istihdam ve finansman desteğinin yanı sıra mevzuata uygun olmak kaydıyla özel güvenlik şirketlerinin de sürece dahil olabileceği modellerin değerlendirilmesini öneren Arıkan, bu şirketlerin eğitim, organizasyon, saha yönetimi, gözetim ve denetim alanlarında katkı sağlayabileceğini bildirdi.

Arıkan, TOBB Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Meclisi olarak İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kamu kurumlarıyla işbirliği içinde çalışmaya ve sektörün bilgi ve tecrübesini okul güvenliğinin geliştirilmesi için sunmaya hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA