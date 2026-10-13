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TÖB-SEN, Hatay'da TÜGVA iddiası sonrası Milli Eğitim Bakanı'nı istifaya çağırdı

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TÖB-SEN, Hatay'da TÜGVA iddiası sonrası Milli Eğitim Bakanı'nı istifaya çağırdı
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TÖB-SEN, Hatay'daki bir Anadolu lisesinde TÜGVA il temsilcisi olduğunu öne süren kişinin öğrencilerin izni olmadan fotoğraf çekmek istediğini ve müdahale eden öğretmene hakaret ettiğini iddia etti. Sendika, açıklamasında Milli Eğitim Bakanı'nı istifaya çağırdı.

(HATAY) - Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN), Hatay'daki bir Anadolu lisesinde TÜGVA il temsilcisi olduğunu öne süren bir kişinin öğrencilerin izni olmadan fotoğraf çekmek istediğini ve buna müdahale eden öğretmene hakaret ettiğini iddia etti. Sendika, Milli Eğitim Bakanı'nı istifaya çağırdı.

TÖB-SEN, Hatay'daki bir Anadolu lisesinde yaşandığını belirttiği olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hatay'da bir Anadolu Lisesinde, TÜGVA il temsilcisi olduğunu iddia eden bir şahıs, öğrencilerin izni olmadan fotoğraflarını çekmek istemiştir. Öğrencilerimizin kişisel verilerini korumak için sorumluluğunu yerine getirip duruma müdahale eden öğretmenimize ise bu şahıs tarafından "hadsiz, terbiyesiz, çık dışarı, bu senin dersin değil" gibi ifadelerle hakaret edilmiş ve tehdit etmiştir.

Öğretmenlik meslek onuruna saldıran, pedagojik formasyondan uzak kişilerin okullarımızda boy göstermesini şiddetle kınıyoruz! Hiçbir gözdağı veya hakaret, ne bizi ne de örgütümüz TÖBSEN'i sorumluluklarından vazgeçiremez. Laik ve bilimsel eğitimi sonuna kadar savunacağız! Eğitimdeki asıl sorunlara çözüm üretmek yerine vakıf ve dernekleri okullara sokan Milli Eğitim Bakanı'nı derhal istifaya çağırıyoruz!"

Kaynak: ANKA
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