Oyuncu Yücel Erten İzmir Büyükşehir Belediyesi operasyonunda gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İZBETON A.Ş. ve bazı yapı kooperatiflerine yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında çok sayıda isim gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yapan ve aynı zamanda tiyatro sanatçısı olan Yücel Erten de yer aldı. Edinilen bilgilere göre Erten'in, soruşturmanın yürütüldüğü dönemde İZBETON A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olduğu öğrenildi.

Operasyonun bir diğer dikkat çeken ismi ise İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Başkanı Hüseyin Cengiz oldu. Cengiz'in de gözaltına alındığı belirtilirken, soruşturma sürecinde kendisinin o dönem İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi'nin yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü kaydedildi.