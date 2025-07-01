Oyuncu Yücel Erten İzmir Büyükşehir Belediyesi operasyonunda gözaltına alındı

Oyuncu Yücel Erten İzmir Büyükşehir Belediyesi operasyonunda gözaltına alındı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, İZBETON A.Ş. eski yönetim kurulu üyesi ve tiyatrocu Yücel Erten ile İZSİAD Başkanı Hüseyin Cengiz gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İZBETON A.Ş. ve bazı yapı kooperatiflerine yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında çok sayıda isim gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yapan ve aynı zamanda tiyatro sanatçısı olan Yücel Erten de yer aldı. Edinilen bilgilere göre Erten'in, soruşturmanın yürütüldüğü dönemde İZBETON A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olduğu öğrenildi.

Oyuncu Yücel Erten İzmir Büyükşehir Belediyesi operasyonunda gözaltına alındı

Operasyonun bir diğer dikkat çeken ismi ise İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Başkanı Hüseyin Cengiz oldu. Cengiz'in de gözaltına alındığı belirtilirken, soruşturma sürecinde kendisinin o dönem İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi'nin yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömercan Altay - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Ok troller tam olarak söyle söylüyor “Akp çaldıysa biraz da CHP çalsın” olm bu sözün hak, hukuk, adalet ile ne ilgisi var? Bir hırsız gitsin diğeri gelsin diyorsunuz.

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