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Tiyatro ve dizi oyuncusu Tekin Temel hayatını kaybetti

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Son olarak Bir Yemin Ettim dizisinde rol alan Tekin Temel kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tekin Temel 56 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberi menajeri tarafından duyuruldu. Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Temel'in cenazesi ikindi namazına müteakip Ataşehir Refiye Soyak Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

DİZİ SETİNE GİTMEK İÇİN HAZIRLANIRKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Oyuncu Tekin Temel 56 yaşında hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre dizi setine gitmek için hazırlandığı sırada kalp krizi geçiren oyuncu hayatını kaybetti. Daha önce de kalp krizi geçirdiği bilinen oyuncunun kalbine stent takılmıştı. Temel'in ölüm haberini menajeri Meriç Esener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Esener paylaşımında, "Çok üzgünüm çok. Oyuncum Tekin Temel bu sabah vefat etmiştir. Ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağolsun" ifadelerini kullandı. 56 yaşında hayatını kaybeden Tekin Temel'in cenazesi Ataşehir'deki Refiye Soyak Camiinde ikinci namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Tiyatro ve Dizi Oyuncusu Tekin Temel Hayatını Kaybetti

TEKİN TEMEL KİMDİR ?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tekin Temel, 24 Haziran 1968'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden 1996 yılında mezun oldu. Temel, 1995 yılından itibaren Çiçek Taksi, Çocuklar Duymasın, Hür Adam, Aşk ve Günah, Acı Hayat, Sevdaluk, İntikam, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Afili Aşk, Kuruluş Osman, Serhat gibi birçok film ve dizide rol aldı.

Tiyatro ve dizi oyuncusu Tekin Temel hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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