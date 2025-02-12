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Tiyatro Frankfurt'un 'Boş Çerçeve' Oyunu Türkiye'de Sahnelenecek

Tiyatro Frankfurt'un 'Boş Çerçeve' Oyunu Türkiye'de Sahnelenecek
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Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu himayesinde faaliyet gösteren Tiyatro Frankfurt, 'Boş Çerçeve' adlı tiyatro oyununu Ankara ve İstanbul'da sahneleyecek. Oyun, aile içindeki bağların zayıflamasını ve toplumdaki içsel çatışmaları konu alıyor. Oyun, hem Türk hem de Alman izleyicilere hitap edecek ve usta oyuncu Ayla Algan anısına da ışık tutacak.

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu himayesinde faaliyetlerini sürdüren Tiyatro Frankfurt'un hazırladığı "Boş Çerçeve" tiyatro oyunu, Ankara ve İstanbul'da sahnelenecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre eser, 18-19 Şubat'ta Ankara Devlet Tiyatrosu Akün Sahnesi'nde, 21-22 Şubat'ta ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Oyun, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Devlet Tiyatroları ve İBB Şehir Tiyatroları katkılarıyla hazırlandı.

"Her yaştan ve kültürden insanı derinden etkileyebilir"

Toplumda kaybolan bağlantılar, ailedeki kopukluklar, kimlik bunalımları ve içsel çatışmaların sahneye taşınacağı oyunu, yazar Vedat Diri kaleme aldı. Oyunun rejisörlüğünü Kamil Kellecioğlu üstleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kellecioğlu, oyunun hem bir aileyi hem de bir toplumu temsil ettiğini belirterek, "Aile içindeki bağların zayıflaması, günümüz toplumunun yüzleşmek zorunda kaldığı bir gerçek. Bayramda bir araya gelen bir Türk ailesinin içsel çatışmalarını izlerken izleyiciler de kendi ilişkilerinde benzer sorgulamalar yapacak. Özellikle Alman izleyiciler, 'Noel'de biz de benzer şeyler yaşıyoruz.' şeklinde yorumlar yaparak, kültürel bağlamda ortak paydalar buldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye turnesine de değinen Kellecioğlu, " Sanat, her zaman farklı kültürleri bir araya getirmenin en güçlü aracıdır. Boş Çerçeve oyunuyla Türkiye'deki seyirciyle buluşmak, bu oyunun özüdür. İzleyicinin sadece eğlenmesi değil, aynı zamanda duygusal bir dönüşüm yaşaması hedefimiz. Oyun, her yaştan ve kültürden insanı derinden etkileyebilir." ifadelerini kullandı.

Ayla Algan'ın anısı yaşatılıyor

Önceki yıl hayatını kaybeden usta oyuncu Ayla Algan, oyunun süpervizörlüğünü üstlenmişti. Algan'ın anısının da oyunda yaşatılması amaçlanıyor.

Eserde Çiğdem Spickermann, Sinan Çamcı, Demet Öztürk, Elif Bilge Işıloğlu, Oğuz Akgeyik, Cem Şimşek, Burçin Candan Acun ve Onur Bağdadioğlu rol alıyor.

Gonca Ekiz'in reji asistanlığını yaptığı projede, Hannan Aslan sanat yönetmenliğini, Şahin Vural dekor tasarımlarını, Demet Öztürk kostüm tasarımlarını, Cem Şimşek müzikleri, Venüs Bekar ise oyunun Almanca çevirisini yaptı.

Türkiye ve Almanya arasında kültürel bir köprü inşa etmeyi amaçlayan Tiyatro Frankfurt, Frankfurt'ta 2003'te kuruldu.

Türk ve Alman sanatseverleri tiyatro aracılığıyla bir araya getirmeyi amaçlayan topluluk, Türk tiyatrosunun önemli eserlerini Avrupa sahnelerinde izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
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