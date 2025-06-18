Tiran'da Avrupa-Akdeniz Diyaloğu Forumu Başladı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Bilgiden Eyleme: Avrupa- Akdeniz Bölgesinde Diyaloğu Yeniden Tanımlamak" konulu forum başladı.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı himayesinde, Tiran Belediyesi ve farklı kurumların destekleriyle Anna Lindh Vakfı tarafından düzenlenen forumun başkent Tiran'daki Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosundaki açılış törenine, Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani, sivil toplum temsilcileri, diplomatlar, araştırmacılar ile çok sayıda davetli katıldı.

Hasani, burada yaptığı konuşmada, Akdeniz'in her zaman bir bağlantı denizi, fikir, ticaret, sanat ve inovasyon koridoru olmasının yanı sıra bir gerginlik alanı da olduğunu söyledi.

Avrupa-Akdeniz bölgesinin sadece medeniyetlerin kavşak noktası olmadığını, aynı zamanda çözümlerin de noktası olduğunu belirten Hasani, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yüzyıllardır farklı dinlere, kültürlere ve geleneklere sahip halklarımız barış içinde kol kola yaşamış; içgüdüsel olarak bölünmeler arasında diyalog ve duvarların üzerinden geçen köprüler arayan bir toplum oluşturmuştur. ?Adriyatik ve İyon denizlerinin dokunduğu kıyılarımız, bizi Akdeniz'in tam ortasına yerleştiriyor. Ancak coğrafyadan daha fazlası; derin çeşitliliğin, canlı alışverişlerin ve kalıcı geleneklerin olduğu bu ortak alana bizi bağlayan tarihimiz, kültürümüz ve ruhumuzdur."

Katılımcılar ellerindeki Filistin bayraklarıyla "Filistin'e özgürlük" çağrısı yaptı

Tiran Belediye Başkan Vekili Anuela Ristani de forumu, diyaloğu dinleyip, dönüştürebilecekleri bir yer olarak nitelendirerek kültürleri birleştirme amacıyla bir araya gelen 1000'den fazla sivil toplum önderi, sanatçı ve akademisyenin katılımını ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Anna Lindh Vakfı Başkanı Rym Ali ise forumun öneminin yanı sıra konuşmasında Filistin'de insanların ata topraklarından zorla yerlerinden edilmelerine dikkati çekti.

Öte yandan, forumun açılış töreninde bazı katılımcılar ellerindeki Filistin bayraklarıyla "Filistin'e özgürlük" çağrısı yaptı.

Forum, 20 Haziran Cuma günü sona erecek.