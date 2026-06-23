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Tip'ten Gözaltılara Tepki: " Bu Onursuzluk Türkiye'ye Yakışmıyor"

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Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara'da NATO zirvesi öncesinde yapılan gözaltılara sosyal medyadan tepki göstererek, gözaltıların derhal serbest bırakılmasını ve uygulanan yasakların iptali için dava açılacağını duyurdu.

(ANKARA) - TİP, Ankara'da NATO zirvesi öncesi yapılan gözaltılara tepki göstererek, "Bu onursuzluğu kabul etmiyoruz. Gözaltılar derhal serbest bırakılmalıdır. Bu onursuzluk Türkiye'ye yakışmıyor" çağrısında bulundu.

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde yapılan gözaltılara tepki gösterildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi.

"OLAĞANÜSTÜ HAL' YASAKLARININ İPTALİ İÇİN DAVA AÇIYORUZ"

"Saray rejimi, ev sahipliği yapmaya hazırlandığı NATO Zirvesi öncesinde, kanlı müttefiklerini korumak için Ankara'da saldırılara başladı. Kapıları kırılarak evlerine baskın yapılan yüzlerce yurttaşımız gözaltına alındı. Soykırımcı İsrail'le ticaret yapan, ABD'nin Orta Doğu planlarına destek olan Erdoğan, Trump'la dostluğuna yakışır icraatlarına devam ediyor. Bu onursuzluğu kabul etmiyoruz. Gözaltılar derhal serbest bırakılmalıdır. Bu onursuzluk Türkiye'ye yakışmıyor. Halkımız, Trump'ı ve kanlı ortaklarını bu topraklarda istemiyor."

Ankara'da NATO Zirvesi günlerini içine alan 13 günlük hukuksuz 'olağanüstü hal' yasaklarının iptali için dava açıyoruz. ve bir kez daha, dünyayı kana bulayan katillere karşı susmayacağımızı ilan ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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