TİP İzmir'den İsrail ile Ticaret Eleştirisi

(İZMİR) - Türkiye İşçi Partisi İzmir İl Örgütü, İzmir Limanı'ndan İsrail'in Ashdod Limanı'na giden bir kargo gemisinin deniz trafiği verilerini paylaşarak "Bu limanlardan kalkan her gemi, hükümetin iki yüzlülüğünün bir belgesidir. Biz bu belgeleri ifşa etmeye, halka doğru bilgileri vermeye ve gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz. Siyonist İsrail'e tam ambargo, Filistin'e özgürlük" açıklamasını yaptı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl Örgütü, İsrail'le ticaretin devam ettiğine ilişkin basın toplantısı düzenledi. İl Sözcüsü Sena Yazıbağlı, İzmir Alsancak Limanı'ndan İsrail'e giden bir kargo gemisinin deniz trafiği bilgilerini paylaşarak, şunları söyledi:

"Bugün elimizde somut belge ve verilerle bir kez daha buradayız: Açık kaynaklardan, herkesin erişimine açık deniz trafiği uygulamalarından elde ettiğimiz bilgilere göre; 'TRANS CARRIER' isimli, Liberya bayraklı kargo gemisi 28 Ekim 2025 tarihinde saat 20.33'te İzmir Limanı'ndan kalkmış ve 2 Kasım 2025 tarihinde saat 06.26'da İsrail'in Ashdod Limanı'na ulaşmıştır. Bu rota, yalnızca iddia değil, herkesin erişebileceği denizcilik altyapısında izlenebilen bir veridir.

Ancak daha da önemlisi: Bu durum, Ticaret Bakanlığı'nın kamuoyuna verdiği beyanlarla çelişmektedir. Bakanlık, ' İsrail ile ticaret sona erdirildi', 'İhracat-ithalat sıfırlandı' diyerek kamuoyuna açıklamalarda bulunmuştur. Örneğin, bakanlık tarafından yapılan bir açıklamada, 'Mayıs ayından bu yana İsrail'e ithalat ve ihracat sıfıra indi' ifadesi yer almıştı. Yine aynı açıklamalarda, bakanlık yetkilileri 'Dünyada Türkiye, İsrail'e ilk ambargoyu uygulayan ülke oldu' şeklinde konuşmuşlardır. Bu durumda ortaya çıkan tablo hayati önem taşımaktadır: Sözle yapılan ambargo ilanlarıyla kamuoyunun bilgilendirildiği; ancak gerçekte hala bu limanlardan İsrail'e doğru seferlerin devam ettiği görülmektedir. Açıkça görülmektedir ki, Saray rejimi ticareti durdurmak bir yana, yandaşlarını ve soykırımcı İsrail devletini besleyebilmek için 2 yıldır her türlü yolu denemektedir. ve tüm bunları yaparken, bütün dünya kamuoyuna hiç çekinmeden yalanlar söylemektedir.

"Limanlarımız bu kirli ortaklığa alet edilmektedir"

Bu durum yalnızca bir ticaret meselesi değildir. Aynı zamanda çağımızın en büyük insanlık onuru meselesidir. Çünkü limanlarımızdan sadece ticari mallar değil, emperyalist amaçlarla, en büyük destekçisinin ABD olduğu bir soykırımın bütün imkanları da taşınmaktadır. Limanlarımız bu kirli ortaklığa alet edilmektedir. Bu gemi, Gazze'deki soykırıma karşı sessiz kalanların, ticari çıkar uğruna insanlık değerlerini satanların simgesidir. Bir yanda 'İsrail ile tüm ticareti kestik' diyen bir iktidar, öte yanda İzmir Limanı'ndan İsrail'e yola çıkan gemiler. Bu tablo, sadece politik bir yalan değil, ahlaki bir çöküştür. Bu limandan kalkan her gemi, savaş suçlarını daha da büyütecek şekilde insanlığa karşı suç işlemektedir. 'Ticareti kestik, ambargo uyguluyoruz' diyenler; aynı zaman diliminde bu limanın kapısından gemilerin ayrılışını görmezden gelmektedir. Hakikati istediğiniz kadar gizlemeye çalışın. Bu ülkenin devrimcilerinden, kalbi Filistin mücadelesi ile atan insanlardan kaçamayacaksınız. Türkiye İşçi Partisi olarak yapılması gerekenleri yineliyoruz: İsrail ile ticaret koşulsuz ve şartsız kesilmeli ve artık bu suça ortak olunmamalıdır. Ticaret Bakanlığı, İsrail ile devam eden ticaretin hangi firma/rotalar üzerinden seyrettiğini ve hangi malların taşındığını açıklamalıdır. Halka açıkça 'ambargoy' yalanını söyleyen bütün siyasi yetkililer, derhal hesap vermelidir.

"Bu limanlardan kalkan her gemi, hükümetin iki yüzlülüğünün bir belgesidir"

Türkiye İşçi Partisi İzmir İl Örgütü olarak üzerimize düşen sorumluluğu biliyor ve kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz: Bu limandan insanlık suçuna araç olacak hiçbir mal çıkmayacak. Halka her gün yeni bir yalan söyleyen saray rejimine sesleniyoruz; sözlerinizin hiçbir kıymeti yoktur. Filistin halkının kağıt üzerindeki 'ambargo' ilanlarına, hamasi söylemlere değil; gemilerin limandan kalkmamasına, yüklerin İsrail rotasına yönelmemesine ihtiyacı vardır. Türkiye İşçi Partisi olarak; Filistin halkıyla dayanışmayı sadece sözde bırakmayacağız. Eyleme geçeceğiz, hakikati söyleyeceğiz, kamuoyunu bilgilendireceğiz. ve bu limanlarda insanlık onurunun pazarlanmasına izin vermeyeceğiz. Bu limanlardan kalkan her gemi, hükümetin iki yüzlülüğünün bir belgesidir. Biz bu belgeleri ifşa etmeye, halka doğru bilgileri vermeye ve gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz. Siyonist İsrail'e tam ambargo, Filistine özgürlük"