Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitimine iki gün kala Karadeniz Bölgesi'nden İstanbul ve batı illerine dönüşe geçen vatandaşlar, Karabük-Gerede kara yolundaki Kemikli rampalarında yoğunluk oluşturdu. Gece yarısı da devam eden trafik yoğunluğu dron ile görüntülendi.

21 ilin bağlantı güzergahında bulunan ve Karadeniz ulaşımının en önemli geçiş noktalarından biri olan 1325 rakımlı Kemikli rampalarında, binlerce araç uzun kuyruklar oluşturdu. Kıvrımlı yollarda ilerleyen araçların farları, gecenin karanlığında adeta bir ışık seli oluşturdu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde de etkisini sürdüren yoğunluk dron ile görüntülenirken, kilometrelerce uzayan araç kuyruğu dikkat çekti. Bölgede görev yapan trafik ekipleri ise ulaşımda aksama yaşanmaması adına denetimlerini artırarak yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Bayram tatili dönüş yoğunluğunun pazar günü geç saatlere kadar sürmesinin beklendiği öğrenildi. Yetkililer sürücüleri; hız limitlerine uymaları, takip mesafesini korumaları ve yorgun şekilde direksiyon başına geçmemeleri konusunda uyardı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
