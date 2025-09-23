Tillo'da Güneşin İlk Işınları İsmail Fakirullah Hazretleri'ne Ulaştı

Siirt'in Tillo ilçesinde 261 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi bu yıl da gerçekleşti.

Valilik himayelerinde Tillo Kaymakamlığı, Tillo Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce ilçe meydanında sabah namazının ardından düzenlenen programda vatandaşlar bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başlayan programda ilahi dinletisi sunuldu.

Vali Kemal Kızılkaya, yaptığı konuşmada, Tillo'nun doğal güzelliklerinin yanı sıra ilmi ve manevi derinliğiyle de tarih boyunca önemli bir kültür ve medeniyet merkezi olduğunu söyledi.

Her yıl ekinoks günlerinde gerçekleşen bu olayın insanın doğa ve evrenle nasıl uyum içinde olabileceğini gösterdiğini ifade eden Kızılkaya, "İbrahim Hakkı Hazretleri'nin, hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'ne olan vefa borcunu ödemek için inşa ettiği bu muhteşem ışık düzeneği, sadece bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda bir sadakat, saygı ve aşkın nişanesidir. Gün doğumuyla birlikte, güneşin ilk ışınlarının İsmail Fakirullah Hazretleri'nin türbesine ulaşması, hem bir ilim mirasının hem de gönül bağının en güzel örneklerinden biridir." dedi.

Kızılkaya, ilçenin sadece Siirt'in değil bütün ülkenin manevi hazinesi olduğunu belirterek, bu yönüyle ilim ve hikmetin yüzyıllardır ışık saçtığı müstesna bir belde olduğunu anlattı.

"Bu ışık, yalnızca gökyüzünden türbeye düşen bir güneş ışığı değil, aynı zamanda bizlere yol gösteren ilim ve irfanın ışığıdır. Bizler, böylesine derin bir mirasın temsilcileri olarak, bu toprakların değerlerini korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmakla mükellefiz." ifadelerini kullanan Kızılkaya, bu kadim geleneğin, gençlerin ilim ve irfan yolunda ilerlemesine vesile olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar, belediye hizmet binasındaki dev ekrandan ışık hadisesini izlemek ve kaydetmek için cep telefonlarıyla bekledi.

Katılımcılar, tekbir ve salavatlar eşliğinde güneşin doğmasıyla saat 06.21'de gerçekleşen ve 5 dakika süren hadiseyi takip etti.

Vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla da kaydetti.

Programa AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, Tillo Kaymakamı Tanju Çanakcıoğlu, Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan ve vatandaşlar katıldı.

Işık hadisesi

Siirt'in Tillo ilçesinde hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek arayışa girip, hocası için yan tarafında kule bulunan bir türbe ve Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerinde taş duvar yaptı.

Her yıl ekinokslarda doğan güneşin, duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin kabrinin başucuna doğuyor.

1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesi sonucu düzenek izlenemez hale gelmişti. 2011'de değişik üniversitelerden bilim insanlarının yaptıkları çalışmayla yeni bir pencere açılarak olayın tekrar izlenmesi sağlanmıştı.