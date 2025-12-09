Malatyalı çiftçinin tilkiyle sohbeti cep telefonu kamerasına yansıdı

Malatya'nın Darende ilçesinde çiftçilik yapan Mustafa Akdaş'ın kayısı bahçesinde beslediği tilkiyle kurduğu diyalog cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ulupınar Mahallesi'nde kış hazırlığı yapan 45 yaşındaki Akdaş, tarlasına gelen tilkiye ekmek verdi.

Ekmeği alarak uzaklaşan tilki bir süre sonra yeniden bahçeye dönerek Akdaş'ın uzattığı diğer yiyeceği de aldı.

O anları telefonuyla kaydeden Akdaş'ın, tilkiyle sohbet ettiği de görüntülere yansıdı.