TİKA ve Sayıştay Başkanlığı işbirliğiyle Somali heyetine mali denetim eğitimi verildi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türkiye Sayıştay Başkanlığı işbirliğinde yürütülen Sayıştay Eğitim Programı (SAYEP) kapsamında, Somali Sayıştayı personeline yönelik "Mali Denetim Eğitimi" verildi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, programın şubat ayında gerçekleştirilen ilk aşamasının devamı niteliğinde bu kez Somali Sayıştayından 21 kişilik yeni bir heyet eğitime katıldı.

Sertifika törenine Somali Sayıştayı Başkan Yardımcısı Abdijamal Ismail Mohamed, Türkiye Sayıştay Başkan Yardımcısı Ahmet Tezcan ve TİKA Başkan Yardımcısı Yahya Coşkun katıldı.

Açıklamada, bir hafta süren eğitimlerde kamu mali yönetiminde şeffaflık, risk esaslı denetim yöntemleri ve denetimde dijitalleşme konularının ele alındığı belirtildi.

Program kapsamında katılımcılara geleneksel denetim yöntemlerinin yanı sıra büyük veri analizi ve yapay zeka destekli denetim süreçlerine ilişkin teorik ve uygulamalı eğitimler verildiği kaydedilen açıklamada, eğitimlerin uzman eğiticiler tarafından yürütüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, yerinde incelemeler ve saha ziyaretleriyle desteklenerek katılımcıların Türkiye'nin denetim tecrübesinden faydalanmasının sağlandığı belirtildi.

Sertifika programında konuşan yetkililerin iki ülke arasındaki stratejik işbirliğine dikkati çektiği belirtilen açıklamada, eğitimlerin Somali'nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sunduğunu vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, programı tamamlayan 21 personele sertifikalarının verildiği, Somali heyetinin ise TİKA ve Sayıştay Başkanlığına kurumsal destek ve tecrübe paylaşımı için teşekkür ettiği bildirildi.