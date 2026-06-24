TİKA ve Emniyet Genel Müdürlüğünden Sierra Leone polisine eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde, Sierra Leone polisine yönelik eğitim programı düzenlendi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sierra Leone Polis Teşkilatına yönelik eğitim programıyla adli arama teknikleri ve kaçakçılıkla mücadele alanlarında mesleki kapasitenin geliştirilmesi amaçlandı.

Eğitimin kapanış ve sertifika törenine, Sierra Leone Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Sahr Yomba Senesi, Türkiye'nin Sierra Leone Büyükelçiliği Üçüncü Katibi Umut Şaşmaz, TİKA Freetown Koordinatörü Mirzet Müezzinoğlu, TİKA yetkilileri ile Emniyet Genel Müdürlüğü eğitmenleri katıldı.

Müezzinoğlu, burada yaptığı konuşmada, tamamlanan eğitimin TİKA'nın Sierra Leone ofisinin koordinasyonuyla gerçekleştirilen ilk eğitim projesi olduğunu belirtti.

Müezzinoğlu, TİKA'nın insan odaklı kalkınma vizyonu çerçevesinde, bir alandaki gelişimin doğrudan insan kapasitesinin niteliğine bağlı olduğuna inandıklarını ifade etti.

Türk eğitmenlerin katkısıyla iki ülkenin polis teşkilatları arasında güçlü bağlar kurulduğunu belirten Müezzinoğlu, TİKA'nın bölgedeki yeni projelerle işbirliğini sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.

Şaşmaz ise güvenlik ve adaletin istikrarlı bir toplumun temeli olduğunu vurgulayarak, kurumsal kapasite geliştirme odaklı eğitimin Sierra Leone polis teşkilatının modern kolluk faaliyetlerindeki operasyonel kabiliyetini artırdığını ifade etti.

Sierra Leone Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Senesi de kurumsal kapasite geliştirme ve mesleki becerilerin etkin polislik açısından kritik öneme sahip olduğunu belirterek, Türkiye ile Sierra Leone arasındaki işbirliğinden memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Eğitime 25 adli polis memuru katıldı

Başkent Freetown'da verilen eğitime, Sierra Leone polis teşkilatında görev yapan 25 adli polis memuru katıldı.

5 gün süren eğitim kapsamında kaçakçılık suçlarıyla mücadele yöntemleri ve stratejileri, keşif öncesi hazırlık, adli konut ve iş yeri aramalarında güvenlik ve operasyonel tedbirler, konut ve iş yeri arama teknikleri, baskın yöntemleri, etkili iletişim teknikleri, delillerin korunması, kaçakçılık suçlarında depo, laboratuvar ve araçların tespiti ile aramalarda kullanılan teknik ekipmanlar ele alındı.

Uygulamalı eğitim kapsamında ise çeşitli senaryolarda operasyon çalışmaları yapıldı.