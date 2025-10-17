TİKA ve BM Dünya Gıda Programı Kolombiya'da Okul Beslenme Projesi Hayata Geçirdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) arasında Kolombiya'da açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele amacıyla imzalanan işbirliği protokolü kapsamında ilk proje hayata geçirildi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Kolombiya'nın kuzeydoğusundaki La Guajira departmanında, devlet okullarında sürekli ve ücretsiz yemek hizmetini destekleyen Okul Beslenme Programı (PAE) çerçevesinde önemli bir projeyi kazandırdı.

Bu kapsamda TİKA ve WFP Kolombiya ortaklığında hayata geçirilen proje ile Barrancas ve Dibulla şehirlerinde bulunan 20 okulun yemekhane ve mutfak malzemeleri yenilendi, eksik ekipmanlar tamamlandı ve yaklaşık 6 bin 500 öğrenciye daha hijyenik yemek imkanı sunuldu.

Sağlanan mutfak ekipmanları ve yemekhane mobilyaları sayesinde öğrencilerin beslenme koşulları iyileştirilirken, WFP ve Kolombiya hükümeti işbirliğinde yürütülen programa Türkiye de katkı sunarak taraf oldu.

TİKA Bogota Koordinatörü Merve Zengin, WFP Kolombiya Ülke Direktörü Nils Grede, La Guajira'daki Paulo Sexto Eğitim Enstitüsü ve Lorenzo Solano Pelaez Eğitim Enstitüsünü ziyaret ederek, öğretmenler, veliler, öğrenciler ve yemekhane çalışanları ile bir araya geldi.

Etkinliğe, La Guajira Hükümet Sekreteri Misael Velasquez ve La Guajira Eğitim Sekreteri Rosa Ena Soto da katıldı.

Program, yerel dans gösterileriyle renklendi, katılımcılar ise yapılan yardımdan dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

WFP Kolombiya Ülke Direktörü Grede, yaptığı açıklamada, TİKA'nın güvenilir bir ortak olarak katkısının önemine değinerek, okul beslenme programlarının çocukların geleceğini şekillendirdiğini vurguladı.

Grede, "Okulda düzenli beslenen bir çocuğun lise mezunu olma olasılığı yüzde 39 daha yüksek. Bu çocukların yüzde 20'si ise üniversiteye devam ediyor. Bu katkılar yalnızca beslenme değil, aynı zamanda fırsat eşitliği, eğitim ve toplumsal kalkınmadır." dedi.

Öğrenci Paulo Sexto ise verilen desteğe ilişkin şunları söyledi:

"Bizler için sağlanan bu katkı çok kıymetli. Yapılan yardım sadece yeni araç ve gereçlerden ibaret değil, aynı zamanda halklarımız arasında kurulan dostluk, dayanışma ve kardeşlik köprüsüdür. Artık biz öğrenciler daha sağlıklı koşullarda beslenebilecek, derslerimize daha iyi odaklanabilecek ve geleceğe daha güçlü hazırlanabileceğiz. Bu destek, eğitimimizi ve kişisel gelişimimizi güçlendiren değerli bir armağandır. Okulumuz adına TİKA'ya ve WFP'ye içtenlikle teşekkür ediyorum."

La Guajira Eğitim Sekreteri Rosa Ena Soto da "Bu destekle sadece öğrencilerimiz değil, mutfak çalışanlarımız da daha iyi koşullara kavuştu. Türkiye ve TİKA'ya, çocuklarımıza verdikleri değer için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

La Guajira Hükümet Sekreteri Velasquez ise "TİKA ve WFP'nin katkılarıyla Barrancas ve Dibulla'daki okullar faydalanacak. Bu destek çocuklarımızın eğitimine, sağlığına ve geleceğine yapılan bir yatırımdır." diye konuştu.