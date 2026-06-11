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Esenler'de banka ATM'sinden 500 bin lira çalan şüpheli 1 günde yakalandı; şirketin eski çalışanı çıktı

Esenler'de banka ATM'sinden 500 bin lira çalan şüpheli 1 günde yakalandı; şirketin eski çalışanı çıktı
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Esenler'de bir bankanın ATM'sinden 500 bin lira çalan hırsızın, ATM'lere para yükleyen şirketin eski çalışanı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, 1 ay önce işten ayrıldığı şirketten aldığı anahtar ve öğrendiği şifrelerle ATM'yi açarak paraları çaldı. Polis operasyonuyla yakalanan Suat G.'nin 7 suç kaydı bulunuyor.

ESENLER'de bir bankanın ATM'sinden 500 bin liranın çalındığı hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin, ATM'lere para aktarımı yapan şirketin eski çalışanı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin 1 ay önce işten ayrıldığı yanına aldığı anahtar ve öğrendiği şifrelerle ATM cihazını açarak içindeki paraları çaldığı öğrenildi. Polisin operasyonuyla olaydan 1 gün sonra yakalanan Suat G.'nin (31) hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay Esenler Turgut Reis Mahallesi Ali Karahan Caddesi'nde bulunan bir banka ATM'sinde 8 Haziran Pazartesi günü meydana geldi. Olayda cihazın kasa bölümünü açan şüpheli ATM'de bulunan 500 bin lira parayı alarak kaçtı. ATM makinesinin arıza sinyali vermesi üzerine olay yerine gelen bakım ekipleri hırsızlığı fark ederek polise ihbarda bulundu.

ŞÜPHELİYİ ATM'NİN GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis hırsızlık anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde yapılan incelemede yüzünü maskeyle kapatan bir kişinin rahatlıkla ATM cihazını açtığı, şifreleri girerek paraları çaldığı görülüyor. Bunun üzerine şüpheli, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkılarak takibe alındı. Şüphelinin bir süre yürüdükten sonra bindiği otomobil tespit edildi. Polis ekipleri otomobilin plakasını ardından da şüphelinin kimliğini belirledi.

HIRSIZ ATM'LEREPARA YÜKLEYEN ŞİRKETİN ESKİ ÇALIŞAN ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada şüpheli Suat G. olaydan 1 gün sonra Sultangazi'deki evine yapılan baskında gözaltına alındı. Şüphelinin evinde bir miktar para bulundu.Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin ATM'lere para yükleyen şirkette çalıştığı, 1 ay önce işten ayrıldığı belirlendi. Şüphelinin işten ayrılırken ATM'leri açmaya yarayan anahtarları yanına aldığı, ayrıca şifreleri öğrenerek alarmların çalmasını engellediği belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüphelinin poliste daha önceden 7 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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