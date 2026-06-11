Erdoğan: Plazmadan kritik ilaç üretimiyle dışa bağımlılığı bitireceğiz

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay'ın 158'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, "Çubuk'ta temeli atılan Pro Türk fabrikasında plazmadan elde edilen kritik ilaçların üretileceğini" belirterek, " Türkiye'yi plazmadan kritik ilaç üreten ülkeler sınıfına dahil ederek bu ilaçlarda dışa bağımlılığa son vereceğiz" dedi. Erdoğan ayrıca Silivri'de kurulacak kan torbası fabrikasıyla yıllık yaklaşık 1 milyar liralık ithalat maliyetinin ortadan kaldırılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşu olan Kızılay'ımız bugün 158'inci sene-i devriyesini idrak ediyor. Sözlerimin hemen başında Kızılay'ımızın 158'inci yaş gününün ülkemiz milletimiz, sivil toplum camiamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

"KIZILAY'A DESTEK VEREN TÜRK DOSTLARIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN"

Erdoğan ayrıca, şunları söyledi:

"Milletimizin vicdan ve merhametinin, inanç ve hamiyetinin sembolü olan hilalin ışığını yeryüzünün dört bir yanına taşıyan gönüllülerimize, hayırseverlerimize, bağışçılarımıza ve Kızılay çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Kızılay'ımıza canından can katan, kanından kan veren bu müesseseyi iman ve ihya eden tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

Dünyanın farklı bölgelerinde, kalbi bizimle atan, Kızılay'a yaptığı bağışlarla ahdine, mazisine, geleceğine vahdet ve uhuvvetine sahip çıkan Türk dostlarımızdan Allah razı olsun diyorum. Türk Kızılay'ın kurucuları Doktor Marko Paşa'yı, Doktor Abdullah Bey'i, Kırımlı Aziz Bey'i ve Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa bugün bir kez daha saygıyla yad ediyorum. Bu yapının, küresel bir iyilik ve dayanışma hareketine dönüşmesinde payı olan emeğiyle, çabasıyla, gayretiyle, alın ve fikir teriyle bu kuruluşa katkı sunan fakat artık fani dünyadan ebedi aleme göç etmiş tüm büyüklerimize Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Kriz ve çatışma bölgelerinde afet ve acil yardım çalışmalarında aziz milletimizin yardım elini mağdurlara, mazlumlara, masumlara uzatırken şehit düşen tüm kardeşlerimizi burada bir kez daha rahmetle anıyoruz. Son olarak birazdan dört ana kategoride ödüllerini tercih edeceğimiz Türk kardeşlerimizin, kurum, kuruluş ve firmalarımızın şahsım ve milletim adına ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum.

"TÜRK MİLLETİNİN TARİHİNDE AHLAK, ERDEM VE MERHAMET VARDIR"

Tarihin hangi sayfasını açarsanız açın Türk milletinin yer aldığı daima ahlakla, erdemle, şefkat ve merhametle karşılaşırsınız. Dayanışma gibi, paylaşma gibi, iyilik ve hayırda yarışma gibi hasletler bizim milli seçicemizin temel unsurlarıdır, hamurumuzun özü ve mayasıdır. Bunlar, millet olarak insanlığa en güzel örneklerini verdiğimiz mazi, hal ve istikbal hattında asırlar boyunca sancaktarlığını üstlendiğimiz değerlerdir.

Bizim beslendiğimiz o mümbit kaynakta ruh köklerimizin uzandığı o bereketli toprakta acıyı dindirmek için, yarayı sarmak için hepsinden öte bir derde deva olmak için kelimeye, cümleye, lügate ihtiyaç duyulmaz. Mazluma ve mağdura dili, dini, mezhebi sorulmaz. İhtiyaç sahibinin ırkına, rengine, meşrebine kim olduğuna bakılmaz. Garibin, yoksulun, yetim ve öksüzün duasını almak, düşenin elinden tutmak, merhum Mehmet Akif'in ifadesiyle hakkı tutup kaldırmak, rıza-i ilahi'den başka hiçbir amaç, hiçbir kaygı taşımaz.

Bizim tüm bu hassasiyetlerimiz tarih boyunca kurduğumuz devletlerde olduğu gibi vakıf, dernek ve cemiyetlerimizde de en parlak şekilde tebarüz etmiştir. 11 Haziran 1868'de Osmanlı yaralı ve hasta askerlere yardım cemiyeti adıyla kurulan Türk Kızılay işte bu müesseselerden biridir.

"ÇANAKKALE'DEN İSTİKLAL SAVAŞI'NA KIZILAY'IN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİDİR"

Cephe gerisindeki hastaneleriyle, hasta taşıma servisleriyle donattığı hastane gemileriyle, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılarla Türk Kızılayı, 93 harbinden Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar milletimizin varoluş mücadelesi verdiği tüm savaşlarda Mehmetçiğin yardımına koşmuştur. Bilhassa Çanakkale Zaferi, Birinci Cihan Harbi ve İstiklal Savaşı'nda Kızılay'ın rolü çok ama çok önemlidir.

Kızılay'ımız, Milli Mücadele Dönemi'nde diğer hizmetlerinin yanı sıra cepheye tam 40 bin sandık, sağlık malzemesi taşımış kadını ve erkeğiyle, genci ve yaşlısıyla, cefakar milletimizin aynı zamanda gönül coğrafyamızdaki kardeşler, dişinden, tırnağından artırarak yaptığı bağış ve yardımları askerlerimize ulaştırmıştır.

Kızılay, Filistin'de, Bosna'da, Afganistan'da, Somali'de, Irak'ta, Suriye'de ve daha pek çok yerde yürüttüğü çalışmalarla gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin sadece kalplerine değil; zihin ve hafızalarına da kazınmıştır. İç savaşlardan dolayı vatanını terk etmek zorunda kalmış muhacirlere tam ve eksiksiz bir ensar şuuruyla yaklaşmış, milletimizin şefkat kucağını mazlumlara açmıştır. Hilal-i Ahmer, doğal afet ve salgın dönemlerinde bakım, barınma ve beslenme faaliyetleriyle de ön safta yer almıştır.

"KIZILAY, BU MİLLETİN YÜZ AKIDIR"

Kızılay, bu milletin yüz akıdır. Kızılay, bu ülkenin övünç kaynağıdır. Kızılay, medeniyetimizin kimlik vesikası, milli ve manevi şahsiyetimizin aynadaki yansımasıdır. Yurt için ve yurt dışındaki faaliyetleriyle milletimizin iftihar vesilesi olan Kızılay, ailemizi bugün bir kez daha tebrik ediyorum.

Türk Kızılayı, afet yönetiminden kan hizmetlerine, uluslararası yardımlardan sağlık ve sosyal hizmetlere, eğitim çalışmalarından barınma, beslenme ve psikososyal destekleri çalışmalarını bugün de başarıyla sürdürüyor. Şube, temsilcilik ve delegasyonlarıyla kan bağışı, hastane, lojistik ve tıp merkezleriyle ihtiyaç sahiplerine yönelik ücretsiz butik mağazalarıyla tüm faaliyetler, özverili bir şekilde sınır ve engel tanımadan devam ediyor Gönüllülerimiz ve Kızılay mensuplarımız, hizmetlerine ihtiyaç duyulan her yerde adeta arı gibi çalışıyor.

"TÜRK KIZILAYI, GAZZE'YE 26 BİN TONU AŞKIN İNSANİ YARDIM ULAŞTIRILDI"

(İsrail Başbakanı) Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay'ımız, bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. 7 Ekim'den bu yana 15 milyon öğün sıcak yemekle Gazzeli kardeşlerimizin sofralarına katkı yaptı. Aşevi hizmetleriyle günlük 30 bin kişiye sıcak yemek dağıttı. Vekaletle Kurban Kampanyası ile Gazze için 22 bin 757 hisse kurban kesti.

Ateşkes sonrası başlattığı Gazze Neşeli Çocuklar projesiyle Gazze'deki yavrularımıza, gıda hizmeti veren Kızılay, bir yandan da çocuklara yönelik psikososyal destek faaliyetleri ifa ediyor. Kızılay Gazze Ofisi, eş zamanlı olarak sahada ihtiyaçların tespiti ve iyileştirme çalışmalarını titizlikle yerine getirdi. Gazze'nin yanı sıra, siyonist barbarlığın hedefi olan Lübnan'da da Kızılay, gayretleriyle milletimizin yüzünü ağartmaktadır.

Dünkü grup konuşmamda ifade ettiğim gibi İsrail'den dolayı mevcut yönetim altında terk etmek zorunda kalan ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar, eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır. Bugün Hitler'in yolundan gidenler, unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. Türkiye, bir taraftan mazlumlara yardım elini uzatırken diğer taraftan da katliam şebekesinin hukuk ve tarih önünde hesap vermesi için elinden geleni yapmaya devam edecektir.

"6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE TARİHİN EN BÜYÜK AFET MÜDAHALESİ YÜRÜTÜLDÜ"

6 Şubat depremlerinde Kızılay tarihinin en büyük afet müdahale operasyonunu icra etmiştir. Kızılay asrın felaketinden çıkardığı derslerle afetlere hazırlık vizyonunu güçlendirmiş, kapasitesini yeniden ve daha güçlü biçimde inşa etmiştir. Deprem bölgesinde 400 milyonun üzerinde sıcak yemek ve paketli gıdayı Afet seferlerimize dağıtmıştır. On binlerce çadır ve battaniye yardımının yanı sıra AFAD'ımızın barınma hizmetlerine destek olmuştur.

Mobil mutfak, mobil fırın, mobil aşevleri ve ikram araçlarıyla sahada beslenme hizmetlerinin eksiksiz bir şekilde sunulmasını sağlamıştır. Depremden en çok etkilenen 6 ilimizin kurulan toplum hizmet merkezleriyle sağlık, koruma, barınma, su ve sanitasyon alanlarında kapsamlı projeler gerçekleştirilmiştir.

"10 BİNİ AŞKIN ESNAF VE ÇİFTÇİYE NAKİT DESTEK VERİLDİ"

Esnaf ve çiftçi destek programları dahilinde 10 binin üzerinde esnaf ve çiftçimize nakit destek verilmiştir. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bugün bir kez daha rahmetle anıyorum. Kızılay ve AFAD'ımızla birlikte arama kurtarma çalışmalarından şehirlerimizin yeniden inşasına, deprem bölgemizin ayağa kaldırılmasında emeği geçen tüm kurumlarımıza, gönüllü kuruluşlarımıza ve hayırseverlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.

Geçtiğimiz sene 3 milyon ünitenin üzerindeki kan bağışı ile yeni bir rekora imza atan Kızılay'ımız sağlık sektöründeki yerli ve milli yatırımlarını da başarıyla devam ettiriyor. Birazdan canlı bağlantıyla temelini atacağımız Çubuk ilçemizde, 130 bin metrekare alana sahip Pro Türk fabrikası da bunlardan biridir. Pro Türk projesiyle, kandan elde edilen kritik ilaçları artık ülkemizde üreteceğiz.

Bu ilaçları kanser travma, yanık, bağışıklık sistemi hastalıkları ve hemofili gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanacağız. Böylelikle Türkiye'yi plazmadan kritik ilaç üreten ülkeler sınıfına dahil ederek bu ilaçlarda dışa bağımlılığa inşallah son vereceğiz. Ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyor. Projede emeği geçen tüm kardeşlerimi ayrı ayrı kutluyorum.

"KAN TORBASI ÜRETİMİ İÇİN SİLİVRİ'DEKİ FABRİKA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Yurt dışından ithal edilen kan torbalarını kendi imkanlarımızla üreteceğimiz Silivri'deki fabrikamızın da kuruluş çalışmaları sürüyor. Bu fabrikanın tamamlanmasıyla yıllık yaklaşık 3 milyon kan torbasını ülkemizde ve kendi tesisimizde imal ederek 1 milyar liralık ithalat maliyetini sıfıra indireceğiz.

Çok yakın bir dönemde hizmete alacağımız bu yatırımın da hayırlı Uğurlu olmasını diliyoruz. Bu düşüncelerle Kızılay camiamızın her bir mensubuna iyiliği omuzlayan merhamet çınarımıza gözü gibi bakan tüm gönüllülerimize bağışçılarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: ANKA