TİKA, Somali'deki Hastaneye İleri Teknoloji Yoğun Bakım Ekipmanları Sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Somali'nin Mogadişu şehrindeki Toplum Hastanesi'ne modern yoğun bakım ekipmanları sunarak, yerinde sağlık hizmetlerini artırma ve bölgedeki sağlık standartlarını yükseltme amacını güdüyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'nin başkenti Mogadişu'da faaliyet gösteren Toplum Hastanesi'ne ileri teknolojiye sahip yoğun bakım ekipmanları desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Mogadişu'da bulunan ve Somali Gözetim Birliği (Somali Custodial Corps) bünyesinde hizmet veren bir hastane, ajans tarafından sağlanan ileri teknolojiye sahip yoğun bakım ekipmanlarıyla donatıldı.

Proje kapsamında solunum destek üniteleri, hasta izleme sistemleri ve çeşitli medikal cihazların yanı sıra hastane personeline ekipmanların kullanımıyla ilgili kapsamlı eğitimler verildi.

Yeni yoğun bakım ünitesiyle birlikte hastanenin, ağır enfeksiyonlar, solunum yetmezliği ve ciddi yaralanmalar gibi kritik vakalarda şehir merkezine nakil ihtiyacını azalarak, yerinde ve nitelikli sağlık hizmeti sunabilecek kapasiteye ulaşıldı.

Somali Gözetim Birliği yetkililerinin TİKA'nın desteğinin iki ülke arasındaki sağlık alanındaki işbirliğini güçlendireceğine dikkatin çekildiği açıklamada, hastane yönetiminin ise yeni ünitenin bölgedeki sağlık standartlarını yükselteceği ve hayat kurtarıcı bir rol üstleneceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
