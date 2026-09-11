TİKA, Sierra Leone'de gençlerin mesleki eğitimine destek verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sierra Leone'de gençlerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması amacıyla Obasanjo Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde kaynakçılık atölyesi kurdu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, "Sierra Leone Obasanjo Mesleki Eğitim Merkezi Genç İstihdamını Destekleme ve Donanım Projesi" kapsamında, Sierra Leone Ulusal Gençlik Komisyonu (NaYCOM) bünyesinde Waterloo-Newton bölgesinde faaliyet gösteren merkezde kurulan atölye, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Atölyenin kurulumu için ihtiyaç duyulan kaynak makineleri, yardımcı ekipmanlar, kişisel koruyucu donanımlar, sarf malzemeleri ve çalışma tezgahları TİKA tarafından temin edildi.

Proje, Sierra Leone'nin 2024-2030 Orta Vadeli Stratejik Kalkınma Planı'nda yer alan insan sermayesinin geliştirilmesi, genç istihdamının artırılması, teknik ve mesleki eğitimin yaygınlaştırılması hedefleriyle örtüşüyor.

Atölyeyle gençlerin iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleki becerileri uygulamalı olarak kazanmaları ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedefleniyor.

Modern ekipmanlarla donatılan atölyede yüzlerce gencin kaynakçılık alanında eğitim alarak mesleki sertifika sahibi olması planlanıyor.

Açılış törenine Sierra Leone Gençlik İşleri Bakanı Ibrahim Sannoh, Obasanjo Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü John Yayah Kamanda, Sierra Leone Ulusal Gençlik Komisyonu Başkanı Joseph Maada Lahai, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Yahya Coşkun, TİKA Sierra Leone Koordinatörü Mirzet Müezzinoğlu, eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

Törende konuşan Kamanda, merkezin faaliyetleri ve kaynakçılık eğitiminin gençler açısından önemine işaret ederek, TİKA tarafından sağlanan desteğin merkezin eğitim kapasitesine katkı sağlayacağını belirtti.

TİKA Başkan Yardımcısı Coşkun da TİKA'nın insan ve talep odaklı işbirliği anlayışıyla ortak ülkelerin öncelikleri doğrultusunda beşeri sermayenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Coşkun, gençlerin mesleki beceriler kazanmasına ve istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına katkı sağlayan projenin, Türkiye ile Sierra Leone arasındaki işbirliğinin somut örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA