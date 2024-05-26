Üye Girişi
Haberler

TİKA, Pakistan'daki rehabilitasyon merkezine akülü tekerlekli sandalye teslim etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'daki rehabilitasyon merkezine 20 akülü tekerlekli sandalye teslim etti. Törende konuşan yetkililer, Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik ilişkisine vurgu yaparak, TİKA'nın bu alandaki çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'daki rehabilitasyon merkezine 20 akülü tekerlekli sandalye teslim etti.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, destek amacıyla zihinsel ve fiziksel engellilere yönelik rehabilitasyon ve bakım hizmeti sunan Darul Sukun Rehabilitasyon Merkezine 20 akülü tekerlekli sandalyenin teslimi dolayısıyla tören düzenlendi.

Karaçi'deki genel merkezde gerçekleştirilen törene Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Sindh Eyalet Hükümeti Sağlık Bakanı Azra Fazal Pechuho, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Cemal Sangu, TİKA Karaçi Koordinatörü Halil İbrahim Başaran ile çok sayıda misafir katıldı.

Engelli çocuklar tarafından düzenlenen selamlama dansı ve şarkılarıyla başlayan törende konuşan Büyükelçi Paçacı, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin çok eskiye dayandığını belirtti.

Paçacı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kardeş ülke olarak Pakistan'ın arama kurtarma ekiplerinin enkazdan 28 canı kurtardığını ifade ederek, aynı şekilde Türkiye'nin de Pakistan'daki sel felaketinde tüm gücüyle destek verdiğini anımsattı.

Büyükelçi Paçacı, TİKA'nın da İslamabad ve Karaçi'de bulunan iki ofisiyle yürüttüğü yüzlerce projeyle bu kardeşliği pekiştirdiğini ve bu yönde çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

Sindh Sağlık Bakanı Pechuho, TİKA özelinde Türkiye'ye şükranlarını iletti

TİKA'nın özellikle Sindh eyaletinde uyguladığı sağlık projelerinin gerçekleştirilmesinde desteklerini esirgemeyen Sindh Sağlık Bakanı Pechuho, sağlık alanındaki gelişmelere katkı sunan TİKA özelinde Türkiye'ye şükranlarını iletti.

Pechuho, Sindh hükümetinin, TİKA'nın bu alandaki çalışmalarına her türlü desteği vereceğini ve kolaylaştıracağını belirtti.

TİKA'nın kalkınma projelerinin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde engellilerin hayatını kolaylaştıracak projeler yürüttüğünü kaydeden TİKA Karaçi Program Koordinatörü Başaran da akülü tekerlekli sandalyelerin Darul Sukun'dan hizmet alan güzel ve özel insanların günlük yaşamlarını olumlu yönde etkileyeceğine inandığını ifade etti.

Törende konuşan Engelli Bireyleri Güçlendirme Departmanı Sekreteri Tuaha Ahmad Farooqui de Sindh hükümeti olarak engellilerin güçlendirilmesine yönelik hizmet veren tüm kuruluşlara destek sağladıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Türk Büyükelçiliğine ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

Darul Sukun Genel Müdürü Savio Pereira da Türk halkından gelen bu akülü tekerlekli sandalyeleri merkezden hizmet alan engelli çocukların hayali olduğunu ve bunun gerçekleştiğini kaydederek, Türkiye ile kurulan bağların, karşılıklı kardeşlik sayesinde daha da güçlenmesini umduğunu vurguladı.

Teslimi tamamlanan akülü sandalyelerin Darul Sukun'a ait 4 tesiste hizmet alan engellilerin kullanımına tahsis edilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Pakistan Türkiye Engelliler Dünya Güncel Haberler

Özgür Özel'den mitingde ilk seçim vaadi: Emekli maaşı asgari ücretin 1.5 katı olacak

Özgür Özel'den mitingde ilk seçim vaadi: Emekli maaşı asgari ücretin 1.5 katı olacak

 Bakan Şimşek konutta yeni düzenlemeyi duyurdu: İsteyene gelir isteyene ev

Bakan Şimşek konutta yeni düzenlemeyi duyurdu: İsteyene gelir isteyene ev

 G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu

G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu

Bakmadan Geçme

Erbaaspor Muşspor maçı CANLI izle! (HD) 26 Mayıs Erbaaspor Muşspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Erbaaspor - Muşspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Erbaaspor - Muşspor maçı nereden izlenir? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte, ayın kaçında ödenecek 2024? Popeyes boykot mu? Popeyes İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Popeyes Türk malı mı, sahibi kim? Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı? Bugün hangi Fenerbahçe maçı var, hangi kanalda? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı nereden izlenir? Gülşehir Belediyesi hangi parti? Gülşehir Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Gülşehir yerel seçim sonuçları! Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile mi yapılacak? Öğretmenlik atamaları nasıl yapılacak? 25 Temmuz hangi burç? 25 Temmuz'ta doğanlar hangi burç oluyor? 25 Temmuz tarihi hangi burç olur? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi statta oynanacak? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı nerede oynanıyor? BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA! Bingöl'de ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Rüzgar Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? Rüzgar Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrılıyor, sebebi ne? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 26 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 26 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 26 Mayıs Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi
Hamas, attığı füzelerle İsrail'in kalbini hedef aldı! Tel Aviv'de siren sesleri duyuldu

Hamas, attığı füzelerle İsrail'in kalbini hedef aldı! Tel Aviv'de siren sesleri duyuldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title