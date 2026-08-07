TİKA'dan Tacikistan'da engelsiz sanat projesi

Tacikistan'ın Rudaki ilçesinde işitme engelli çocukların eğitim imkanlarının geliştirilmesi ve sanat yoluyla kendilerini ifade edebilmelerinin desteklenmesi amacıyla yürütülen proje tamamlandı.

Türk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Rudaki İşitme Engelliler Yatılı Okulu'nda uygulanan "Sanatla Engelleri Aşıyoruz" projesi, okulun fiziki altyapısının güçlendirilmesi, öğrencilerin sanatsal becerilerinin geliştirilmesi ve işaret dili farkındalığının artırılması hedefleri doğrultusunda hazırlandı.

Proje kapsamında okul binasına işitme engelli öğrencilerin kullanımına uygun ışıklı ikaz ve yönlendirme tabelaları yerleştirildi. Böylece öğrenciler ve öğretmenlerin derslerin başlangıç ve bitiş saatlerini ve okulda yapılan çeşitli duyuruları görsel olarak takip edebilmesine imkan sağlandı.

Öğrencilerin sanatsal faaliyetlere düzenli katılımını sağlamak amacıyla okul bünyesinde kalıcı bir resim ve sanat atölyesi de kuruldu. Atölye için gerekli ekipman ve sanat malzemeleri TİKA tarafından temin edilerek öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Türkiye'den gelen uzman eğitmenlerin katılımıyla düzenlenen sanat ve drama etkinliklerinde çocuklar, resim ve yaratıcı sanat çalışmalarının yanı sıra drama faaliyetlerine de katıldı. Öğrenciler bu çalışmalarla yeni beceriler kazanırken duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla ifade etme fırsatı buldu.

Program süresince hazırlanan çalışmalar, kapanış etkinliğinde sergilendi. Öğrenciler yaptıkları resimleri davetlilerle paylaşırken drama eğitimlerinde kazandıkları becerileri de sahne performanslarıyla ortaya koydu.

Projenin tamamlanmasının ardından Tacikistan temasları kapsamında Rudaki İşitme Engelliler Yatılı Okulu'nu ziyaret eden TİKA Başkanı Abdullah Eren de öğrencilerle bir araya geldi. Çocukların hazırladığı sanatsal çalışmaları inceleyen Eren, öğrencilerin gerçekleştirdiği etkinliklere eşlik ederek heyecanlarına ortak oldu.

Dünyanın ilk tam erişilebilir çizgi filmi: Gigi

Projenin önemli çıktılarından biri de "Gigi Tacikistan'da" adlı animasyon filmi oldu. Tacik işaret diliyle hazırlanan ilk çizgi film olma özelliğini taşıyan yapımın tanıtımı başkent Duşanbe'de gerçekleştirildi.

Yaklaşık 10 dakikalık "Gigi Tacikistan'da" filmi, Türkçe seslendirme ve Türk işaret dilinin kullanıldığı versiyonun yanı sıra Tacikçe seslendirme ve Tacik işaret dilinin yer aldığı versiyonuyla çocuklarla buluştu.

İşitme engelli bir çizgi film karakteri olan Gigi, işaret diliyle iletişim kurarken animasyonda kullanılan seslendirme sayesinde işaret dili bilmeyen çocuklar da filmi takip edebiliyor. Yapımda, görme engelli çocukların içeriğe erişebilmesi için filmin doğal akışını bozmayacak şekilde sesli betimlemelere de yer veriliyor.

Bu özellikleriyle animasyon, işiten, işitmeyen, gören ve görmeyen çocukların aynı içeriği eş zamanlı olarak izleyebilmesine imkan sağlıyor. Gigi'nin, bütün çocukların aynı ekranda buluşabilmesini amaçlayan "Türkiye'nin ve dünyanın ilk tam erişilebilir çizgi film evreni" olarak geliştirildiği belirtildi.

Kaynak: AA