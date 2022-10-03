TİKA'dan Kuzey Makedonya Devlet Radyo Televizyonu'na destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Kuzey Makedonya Devlet Radyo Televizyonu'nun (MRTV) Etnik Guruplar Kanalına Stüdyo Kurulumu, Teknik Donanım ve Yazılım Desteği Projesi'nin tamamlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Kuzey Makedonya Devlet Radyo Televizyonu'nun (MRTV) Etnik Guruplar Kanalına Stüdyo Kurulumu, Teknik Donanım ve Yazılım Desteği Projesi'nin tamamlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik ve MRT 4 Belgesel Kanalı Genel Yayın Yönetmeni Eran Hasip'in yanı sıra TİKA yetkilileri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ile diğer davetliler katıldı.

TİKA Başkan Yardımcısı Çevik, bu desteğin Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hediyesi olarak görünmesi gerektiğini belirterek ellerindeki imkanları ve kaynakları paylaşmaktan onur ve gurur duyduklarını vurguladı.

İki ülke ve millet arasındaki bu birliktelik ve saygının bu iletişim kanalıyla dün olduğu gibi bundan sonra da artarak devam etmesi ve Kuzey Makedonya devletinin iç dinamiklerine saygı göstererek söz konusu yayıncılığın devam etmesi için ellerinden gelen tüm gayretleri göstereceklerini söyleyen Çevik, şunları kaydetti:

"Önemli olan şudur; tabii bu küreselleşme önemli bir etki alanı oluşturmaktadır. Konvansiyonel medya anlayışı devam ederken eş zamanlı olarak da sosyal bir medya anlayışı da günümüzü işgal etmektedir. Sosyal medya anlayışına baktığımız zaman 2021 yılında sosyal alanda 360 milyon insanın bu medyayı kullanmasıyla iletişimin nasıl bir sıkıntıya girdiğini düşünebiliriz. Doğru kaynaklardan doğru veriler alarak doğru haberleri insanlara ulaştırmak zorundayız."

Çevik, "Tarihimiz dilimizle vardır. Dilimiz ve kimliğimizle bugüne kadar var olduk. Bu Boşnak toplumu için, Roman toplumu için, Türk toplumu için, her toplum için geçerlidir. Dilimize hürmet etmek zorundayız. Birbirimize saygı göstermek zorundayız. Bu saygının ve hürmetin ifadesi olarak da, bugün Türkiye Cumhuriyeti devletinin kalkınma kuruluşu olarak da böyle bir stüdyonun oluşmasına katkı sağladık." dedi.

MRT 4 Belgesel Kanalı Genel Yayın Yönetmeni Hasip de MRTV'nin 4 numaralı stüdyosunu TİKA desteğiyle onarıp donattıklarını belirtti.

Hasip, "Sağ olsunlar ofislerimize de bilgisayar hibesinde bulundular. Daha önce başka bir stüdyomuzu da tadilat ettiler. TİKA son 10-15 yıldır kurumumuzun çok işine yarayacak, gerçekten teknik anlamda sorunlarımıza bir nebze de olsa çare bulacak iş birlikleriyle yanımızda bulunuyor. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğini yanımızda hissettik." dedi.

Sağladığı desteklerden dolayı TİKA ve özellikle Çevik'e teşekkür eden Hasip, "Ne zaman başımız sıkışsa hep onlara yüzümüz dönük oluyor ve hiçbir zaman yüzümüzü kara çıkarmadılar. Bu bizim için önemli bir gün. Ama bir virgül olarak görüyoruz bunu çünkü iş birliğimizin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini umut ediyorum." diye konuştu.

TİKA tarafından Kuzey Makedonya Devlet Radyo Televizyonu'nun (MRTV) Türkçe, Boşnakça, Ulahça, Romanca, Sırpça olmak üzere etnik gruplara yönelik yayın yapan kanala ait stüdyonun iç mekan dekorasyonu yapılarak teknolojik LED ekran kurulumu ile profesyonel video sistemi, ses mikseri ve yazılımı olmak üzere teknik altyapıların geliştirilmesine destek sağlandı.