TİKA'dan Kazakistan'da müzecilikte dijital dönüşüme eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Enformasyon Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen "TUREP - Müzecilik Teknoloji Eğitimi Programı"na destek verdi.

Kazakistan Milli Müzesi ev sahipliğinde Astana'da gerçekleştirilen eğitim programı kapanış töreniyle sona erdi.

Kazakistan'da müzelerin dijitalleştirilmesi ve ülkenin tarihi ile kültürel mirasının korunmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen programa, ülkenin farklı bölgelerinden 100 müze uzmanı katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden Ali Haydar Atalar, Perihan Dönertaş ve Gülseher Gürgen tarafından verilen eğitimlerde, müzelerde dijital dönüşüm, kültürel mirasın korunması, çağdaş sergileme yöntemleri ve koleksiyon yönetimi konularında teorik ve uygulamalı dersler gerçekleştirildi.

Kapanış töreninde konuşan Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Dijital Dönüşüm ve Proje Yönetimi Dairesi Başkanı Yercan Toktagulov, Kazakistan ile Türkiye arasındaki kültürel işbirliğinin her geçen gün güçlendiğini belirterek, TİKA desteğiyle düzenlenen programın iki ülke müze uzmanları arasında bilgi ve tecrübe paylaşımına önemli katkı sağladığını söyledi.

Toktagulov, dijital dönüşüm odaklı eğitimlerin kültürel mirasın korunması, müze hizmetlerinin geliştirilmesi ve kurumsal işbirliğinin derinleştirilmesi açısından önemli rol üstlendiğini vurguladı.

TİKA Kazakistan Koordinatörü Fuat Erdoğmuş da Türkiye ile Kazakistan arasında kültür ve müzecilik alanında gelişen işbirliğinin önemine dikkati çekerek, bu tür eğitim programlarının iki ülke arasındaki kurumsal bağları daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin müzecilik alanındaki bilgi birikimi ve uygulama tecrübesinin kardeş ülke Kazakistan ile paylaşılmasının kültürel mirasın korunması ve dijital teknolojilerin müzecilik çalışmalarına entegrasyonu açısından büyük önem taşıdığını belirten Erdoğmuş, güncel müzecilik yaklaşımlarının paylaşılmasının ortak vizyonun güçlenmesine katkı sunduğunu kaydetti.

Erdoğmuş, önümüzdeki dönemde de Türkiye ile Kazakistan arasındaki kültürel işbirliğini destekleyen projelerin sürdürülmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

TİKA tarafından desteklenen programın, müzecilik alanında deneyim paylaşımını güçlendirmenin yanı sıra dijital teknolojilerin etkin kullanımına yönelik bilgi ve becerilerin geliştirilmesine, yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılmasına ve kültürel mirasın korunmasına katkı sağlaması hedefleniyor.