TİKA'dan Afganistan'a 20 bin fidan yardımı - Haberler

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TİKA'dan Afganistan'a 20 bin fidan yardımı

İhlas Haber Ajansı - Sultan Faizy - Güncel
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- TİKA'dan Afganistan'a 20 bin fidan yardımı Afganistan'ın başkenti Kabil'de Türkiye'den gelen 20 bin fidan için düzenlenen teslim törenine, Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Koordinatörü Zühtü Çal, Afganistan Tarım Bakanı Abdurrahman Rashid katıldı.

- Tika'dan Afganistan'a 20 bin fidan yardımı

KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de Türkiye'den gelen 20 bin fidan için düzenlenen teslim törenine, Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Koordinatörü Zühtü Çal, Afganistan Tarım Bakanı Abdurrahman Rashid katıldı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Badambagh bölgesinde Türkiye'den gelen 20 bin fidan için teslim töreni düzenlendi. Başkentte düzenlenen törene katılan Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay törende yaptığı konuşmasında, "Türkiye Cumhuriyetine ve kalkınma kuruluşu olan Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı'na bu katkıyı sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Bu önemli bir katkıdır. 20 bin fidan 6 vilayete dağıtılacak ve üniversitelerde istifade edilecek. Hem araştırma amaçlı hem de öğretim amaçlı bir katkıdır" ifadelerini kullandı.

Afganistan Tarım Bakanı Abdurrahman Rashid ise törende Türkiye'ye yardımları için teşekkür ettiğini belirterek, "Türkiye Büyükelçisi ve TİKA Koordinatörüne yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum, umarım tarım ve diğer sektörlerde Türkiye'nin yardımları her zaman devam edecek" dedi.

Afganistan TİKA Koordinatörü Zühtü Çal törenin ardından bir açıklama yaparak, "Bugün Türkiye'den getirilen 20 bin adet elma, armut ve ayva fidanlarının teslim töreninde bir araya geldik. Bu proje kapsamında Tarım Bakanlığı'nın Kabil'de, Nangarhar'da, Herat'ta ve Kunduz'daki kendine ait bahçelerde, fidanları yetiştirmesini amaçladık" şeklinde konuştu.

TİKA'dan Afganistan'a 20 bin fidan yardımı

TİKA'dan Afganistan'a 20 bin fidan yardımı

TİKA'dan Afganistan'a 20 bin fidan yardımı

İhlas Haber Ajansı / Sultan Faizy - Güncel

Afganistan, Türkiye, Kabil, TİKA, Güncel, Haberler

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