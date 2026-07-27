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TİKA'dan Beyrut'ta Çocuklara Dijital Eğitim Merkezi

TİKA'dan Beyrut'ta Çocuklara Dijital Eğitim Merkezi
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TİKA, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çocuk ve gençlerin dijital becerilerini geliştirmek amacıyla Cezeri Laboratuvarı'nı açtı. Merkezde bilgisayar, robotik, yapay zeka ve 3 boyutlu üretim gibi alanlarda uygulamalı eğitim verilecek.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), "Beyrut Ibad Al Rahman Çocuk Teknoloji Eğitim Merkezi Projesi" kapsamında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çocukların ve gençlerin dijital becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Cezeri Laboratuvarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Beyrut'ta faaliyet gösteren Ibad Al-Rahman Derneği bünyesinde TİKA tarafından kurulan laboratuvar kapsamında bilgisayarlar, robotik eğitim setleri, üç boyutlu yazıcılar, lazer kesim makinesi, akıllı tahta ve çeşitli teknolojik eğitim ekipmanları temin edilerek uygulamalı eğitim altyapısı oluşturuldu.

Burada eğitim görecek çocuklar ve gençler; bilgisayar, kodlama, robotik, yapay zeka ve dijital üretim teknolojileri alanlarında uygulamalı eğitim alma imkanı bulacak.

"Beyrut Ibad Al Rahman Çocuk Teknoloji Eğitim Merkezi Projesi"nin açılış töreni, Türkiye ve Lübnan milli marşlarının okunması, saygı duruşunda bulunulması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törene Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, TİKA Beyrut Koordinatörü Salih Burak Yurdakul, Ibad Al-Rahman Derneği Başkanı Bilal Hakem, TİKA Beyrut Koordinatör Yardımcısı Serap Nayir, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Murat Lütem, "Bu proje, yalnızca bir eğitim merkezinin kurulmasından ibaret değildir. Aynı zamanda çocuklarımızın ve gençlerimizin dijital çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle buluşmasına, bilim ve teknolojiye olan ilgilerinin artırılmasına yönelik önemli bir yatırımdır. Türkiye olarak, dost ve kardeş Lübnan'ın eğitim alanındaki kalkınma çabalarına katkı sunmaya büyük önem veriyoruz." dedi.

Lütem, merkezin çocuklara ve gençlere bilgisayar, kodlama, robotik, yapay zeka ve üç boyutlu üretim teknolojileri gibi alanlarda uygulamalı eğitim alma imkanı sağlayacağını belirtti.

Projeye katkı sunan TİKA'ya, Ibad Al-Rahman Derneği yönetimine, yerel yetkililere ve emeği geçenlere teşekkür eden Lütem, Cezeri Laboratuvarı'nın Beyrut'a ve burada eğitim görecek çocuklara hayırlı olmasını temenni etti.

Türkiye'nin dost ve kardeş Lübnan ile kalkınma, eğitim, sağlık ve kültür başta olmak üzere her alandaki işbirliğini güçlendirmeyi sürdüreceğini ifade eden Lütem, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Lütem ile Dernek Başkanı Bilal Hakem karşılıklı hediye takdiminde bulundu. Daha sonra kurdele kesilerek Cezeri Laboratuvarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Program kapsamında dernek yerleşkesini de gezen Büyükelçi Lütem, derneğin yürüttüğü faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
Haberler.com
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