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TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Uluslararası Kalkınma İşbirliğinde Faaliyetlerini Anlattı

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TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Bursa Teknik Üniversitesi'nde yaptığı sunumda, TİKA'nın uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerini anlattı. Kayalar, Türkiye'nin küresel ve bölgesel iş birliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, "Amacımız ülkemizin özellikle küresel anlamda ve bölgesel anlamda iş birliğini güçlendirmek. Sahadaki etkinliğimize katkı sağlamak, özellikle ülkemizin idari, sosyal, kültürel alanlardaki tecrübesini başta dost ve kardeş ülkeler olmak üzere bu coğrafyalarla paylaşmak." dedi.

Kayalar, Bursa Teknik Üniversitesinin (BTÜ) "BTÜ Konuşmaları" etkinlikleri kapsamında " Türkiye'nin Uluslararası Kalkınma İşbirliğinde TİKA'nın Faaliyetleri" konulu sunum gerçekleştirdi.

TİKA'nın bugün dünyanın dört bir yanında önemli işlere imza attığını belirten Kayalar, Osmanlı zamanında da benzer işlerin vakıflar aracılığıyla yapıldığını hatırlattı.

Kayalar, Cumhuriyet döneminde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Afganistan'da modern bir tıp fakültesi kurulmasının temellerini attığını belirterek "Bir amacımız var. Bir derdimiz var. TİKA olarak bu amaç, dert ve motivasyonla hareket ediyoruz. Amacımız ülkemizin özellikle küresel anlamda ve bölgesel anlamda iş birliğini güçlendirmek. Sahadaki etkinliğimize katkı sağlamak, özellikle ülkemizin idari, sosyal, kültürel alanlardaki tecrübesini başta dost ve kardeş ülkeler olmak üzere bu coğrafyalarla paylaşmak." ifadesini kullandı.

TİKA'nın her zaman sahada olduğunu vurgulayan Kayalar, "Afganistan'da da Yemen'de de sahadayız. Diğer zor coğrafyalar dediğimiz coğrafyalarda sahadayız. Aynı zamanda yerelin önceliklerini önceleyen bir TİKA'dan bahsediyoruz. Biz sahanın ihtiyacı neyse onu önceleyip oraya giren bir Türkiye'yiz." diye konuştu.

Kayalar dünyada küresel eşitsizlik olduğuna değinerek şöyle devam etti:

"En son yayınlanan bir rapora göre küresel nüfusun en zengin yüzde 1'i küresel mal varlığının ya da küresel zenginliğin yarısından fazlasına sahip. Buna karşılık yüzde 90'lık bir kesim küresel servetin sadece yüzde 10'una sahip. Baktığımız zaman dünyada 10 kişiden birisi açlık çekiyor. 700 milyon insan aşırı yoksullukla mücadele ediyor. Bu grubun içerisinde bir grup insan da baktığımız zaman günde 3 doların altında gelire sahip. Bu ülkeler Güney Asya'da da var, diğer coğrafyalarda da var. Bu ülkelerin özellikle belli bir seviyeye gelmesi adına yine Türkiye'nin samimi çabalarını görüyoruz. İnsani yardıma özellikle ihtiyaç duyan kişi sayısı 2022 yılında 400 milyonun üzerine çıktı. Gıda güvensizliği özellikle pandemi sonrası dönemde çok fazla artış gösterdi. Kıtlık tehlikesiyle yaşayan insan sayısı dünyada neredeyse 300 milyon."

Dünya gelişse de eşitsizliğin devam ettiğini belirten Kayalar, "Niçin bunlar yapılıyor sorusunun arkasında aslında bu rakamların gerçekleri yatıyor. Baktığımız zaman bu çok çarpıcı bir veri. Dünyadaki bu eşitsizliği biz gidereceksek ve dünya bizim evimizse her ülkenin bu manada sorumluluk alması gerekir. İşte Türkiye bu manada sorumluluk alan bir ülke. Elini taşın altına sokan bir ülke. Keşke her ülke Türkiye'nin motivasyonuna sahip olsa." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Kayalar'a plaket takdim etti.

Kaynak: AA / Güncel

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