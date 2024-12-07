TİKA Başkanı Kayalar Azerbaycan'da TİKA projelerinin açılışını yaptı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, temaslarda bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'da ikili görüşmeler ve TİKA projelerinin açılışlarını gerçekleştirdi.

TİKA Bakü Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre Kayalar, Azerbaycan temasları kapsamında Kültür Bakanı Adil Kerimli ile görüştü. Kayalar'a Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da eşlik etti.

Kayalar, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kalkınmaya Yardım Ajansı (AIDA) Başkanı Elmeddin Mehdiyev ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı Başkanı Orhan Memmedeov ile ayrı ayrı bir araya geldi. Görüşmelerde TİKA'nın Azerbaycan'daki projeleri ile yeni iş birliği imkanları ele alındı.

TİKA'nın Bakü Program Koordinasyon Ofisini de ziyaret eden Kayalar, TİKA Bakü Koordinatörü Hayrettin Özçelik'ten ofisin çalışmalarına dair bilgi aldı.

Azerbaycan ziyaretinin ikinci gününde Gence şehrine geçen Kayalar, Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Recep Öztop ile bir araya geldi. Görüşmede, Türk dünyasında kurumlar arası iş birliğini geliştirmeye yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

TİKA'dan Azerbaycanlı yumurta üreticisi ailelere destek

Aile Ekonomisine Kolay Destek (ABAD) kuruluşuna TİKA tarafından temin edilen aracın teslim törenine katılan Kayalar, aracın anahtarını ABAD Müdürü Rufat Elçiyev'e teslim etti.

Temin edilen van tipi araç, ABAD tarafından Bakü çevresindeki köylerde yumurta üreticiliği yapan aile işletmelerinin ürünlerinin tüketiciye ulaştırılmasını kolaylaştırmaya yönelik projede kullanılacak. Proje kapsamında aylık 400 bin yumurtanın köylerdeki yüzlerce aileden Bakü'deki marketlere ulaştırılması ve aile bütçelerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Sumgayıt Gastroturizm Akademisi açıldı

TİKA ve Azerbaycan Sağlık ve Termal Turizmin Desteklenmesi Birliği ile işbirliğinde, Azerbaycan'da turizm ve hizmet sektöründe nitelikli insan gücü potansiyelinin artırılması ve istihdama katkı sağlanması amacıyla ülkenin nüfus bakımından ikinci büyük kenti olan Sumgayıt'ta kurulan Gastroturizm Akademisi, TİKA Başkanı Kayalar'ın katıldığı törenle açıldı.

Sumgayıt Milletvekili Müşfik Memmedli, Azerbaycan Sağlık ve Termal Turizmin Desteklenmesi Birliği Başkanı Ruslan Guliyev, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Daire Başkanı Ali Özgün Öztürk ve TİKA Bakü Koordinatörü Özçelik'in de katıldığı törenle açılan akademide yılda 4 binden fazla kursiyere garsonluk, aşçılık, barista, kat görevlisi, ön büro müdürü, turizm acentesi, yazılım, İngilizce ve tur rehberliği gibi farklı alanlarda uygulamalı eğitimler verilmesi hedefleniyor.

Gence Tıp Koleji Gençlik Merkezi açıldı

Kayalar, Gence Tıp Koleji bünyesinde TİKA tarafından kurulan Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı.

Gence'de 1931'de kurulan ve ülkedeki ilk sağlık meslek yüksekokulu niteliğini taşıyan Gence Tıp Koleji bünyesinde kurulan Gençler Merkezi'nde öğrencilerin elektronik kütüphanelere ulaşımının sağlanması için bilgisayar altyapısı, müzik ve sahne sanatlarında kullanılmak üzere ses sistemi ve müzik aletleri, öğrencilerin ders çalışırken istifade etmesi için kafeterya ve mutfak ekipmanları bulunuyor.

Açılışta bir konuşma yapan Kayalar, "'Başkasına faydalı iş yapmaya, mum gibi hazır olalım yanmaya.' diyor Nizami Gencevi. Bizler de TİKA olarak, her nerede, olurlarsa olsunlar insanlara ulaşmaya, yüzlerini güldürmeye çalışıyoruz. Bu merkezi siz gençlere emanet ediyoruz, bol bol istifade edin, gönlünüzce araştırın, öğrenin, eğlenin, dinlenin istiyoruz." dedi.

Açılışın ardından Gençlik Merkezi'nde kolejin öğrencileri tarafından müzik ve dans gösterileri düzenlendi. Gösterilerde Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı Kolej ve Üniversitelerarası Şarkı Yarışması'nın birincisi Fatima Gocayeva'nın "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısını seslendirdiği sırada okulun Karabağ Savaşı gazisi olan öğrencilerinin Türk ve Azerbaycan bayrakları açmasıyla salonda duygusal anlar yaşandı.

TİKA Nuri Paşa'nın hatırasını Gence'de yaşatıyor

Kayalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile TİKA tarafından Gence'de müzeye dönüştürülen Şeyhzamanlı Ailesi Nuri Paşa Müze Evi'ni ziyaret etti.

Kafkas İslam Ordusu komutanı Nuri Paşa, Gence'de bulunduğu dönemde, Şeyhzamanlı ailesinin evinde misafir olmuş ve burayı karargah olarak kullanmıştı. TİKA, Kafkas İslam Ordusu ve Nuri Paşa'nın hatıralarının yaşatılması amacıyla Şeyhzamanlı ailesine ait evi müzeye dönüştürmüştü.

TİKA Azerbaycan'daki Türk şehitliklerinin bayraklarını yeniliyor

TİKA ve Azerbaycan Türkiye Mezunu İşadamları ve Aydınlar Platformu işbirliği ile hayata geçirilen proje ile Azerbaycan'da bulunan Kafkas İslam Ordusu Türk şehitliklerinin yıpranan bayrakları değiştiriliyor. Bu kapsamda resmi temaslar ve proje açılışları için Azerbaycan'da bulunan Kayalar, Şamahı Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek, Türk ve Azerbaycan bayraklarının değişimini gerçekleştirdi. Ziyarette, Kafkas İslam Ordusu'nun aziz şehitleri için dualar edildi.

TİKA, Azerbaycan'da Alban-Udi Hristiyan Topluluğu için Eğitim Merkezi Kurdu

Kayalar Azerbaycan programının üçüncü gününde Kafkasya'nın kadim halklarından biri olarak kabul edilen Alban-Udi Hristiyan Topluluğu'nun kullandığı ve TİKA tarafından tadilat ve tefrişatı gerçekleştirilen eğitim merkezinin açılışını yaptı.

Gebele iline bağlı Nic kasabasındaki Çotari Kilisesi bahçesinde bulunan ve Alban-Udi Hristiyan Topluluğunun kullandığı eğitim merkezinin tadilatı TİKA tarafından yapılarak, bilgisayar, akıllı tahta ve mobilyalar ile donatıldı. Merkez, Udi gençlerin eğitimi ve yaz kampları gibi etkinliklerde kullanılacak.

Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alban-Udi Hristiyan Topluluğu Başkanı Robert Mobili, dini ve mesleki eğitimler için ihtiyaç duydukları eğitim merkezinin TİKA tarafından kurulmasının kendileri için çok değerli olduğunu ifade ederek, Türkiye ve TİKA'ya teşekkürlerini dile getirdi.