TİKA'dan Libya'da 137 proje ile yüz binlere dokunan yardım eli

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'da 2011'den bu yana eğitimden sağlığa, kültürel mirastan sosyal kalkınmaya kadar birçok alanda hayata geçirdiği 137 proje ve faaliyetle yüz binlerce Libyalının hayatına dokundu.

TİKA, Libya'da faaliyete başladığı günden bu yana eğitim, sağlık, tarım ve hayvancılık, çevre, kültürel mirasın korunması ve sosyal kalkınma alanlarında onlarca projeyi uygulamaya koydu.

TİKA Trablus Koordinatör Vekili Dr. Ali Keşşüroğlu, AA muhabirine, TİKA'nin Libya'da bugüne kadar gerçekleştirdiği projeleri anlattı.

Libya'da TİKA'nın 2011'den bu yana faaliyet gösterdiğini belirten Keşşüroğlu, "Libya'da insana dokunan kalıcı projeler üretiyoruz. TİKA olarak Libya'yı yalnızca faaliyet yürüttüğümüz bir ülke değil, tarihi ve insani bağlarımızın bulunduğu kardeş ve dost bir ülke olarak görüyoruz." dedi.

Keşşüroğlu, TİKA'nın Trablus'ta 2024 yılında resmiyet kazanmasının ardından çalışmaların daha kurumsal, kapsamlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuştuğunu ifade etti.

"Bugüne kadar Libya'da 137 proje ve faaliyet gerçekleştirdik. Bu çalışmalar sayesinde doğrudan ve dolaylı bir şekilde yüz binlerce insanın; Libyalı kardeşimizin hayatına dokunduk ve onlara bir şekilde ulaştık. Bizim için önemli olan Libya'da yalnızca bina yapmak veya ekipman sağlamak değil. İnsanların hayatına gerçek anlamda dokunabilmek ve dost ve kardeş ülke Libya halkının kalkınma sürecine katkı sağlayabilmek." diyen Keşşüroğlu, gerçek anlamda insanların hayatına dokunan ve Libya halkının kalkınma sürecine katkı sağlayan projeler ürettiklerini ifade etti.

Libya'nın ilk ve tek çocuk kemoterapi merkezini TİKA hayata geçirdi

Libya'nın Sabrata kentinde hayata geçirdikleri "Umut Odası" projesinin ülkedeki ilk ve tek çocuk kemoterapi merkezi olduğunu söyleyen Keşşüroğlu, şunları kaydetti:

"Sabrata'da hayata geçirdiğimiz Umut Odası projesi özellikle kemoterapi alan çocuklarımız için Libya'daki ilk ve tek kemoterapi merkezi, TİKA hayata geçirdi. Geçtiğimiz senenin ağustos ayı sonuna doğru açılışını yaptık.

Orada sadece bir kemoterapi merkezi değil, aynı zamanda çocuklarımızın sosyal aktivite yapabilecekleri ufak bir kütüphane şeklinde, hatta oyun alanı, televizyon PlayStation'a kadar oraya sağladık ve çocuklarımız oraya gelirken kemoterapinin biraz daha etkisinden çıksın diye öyle bir alanla birlikte yaptık. Ailelerimizin de orada bekleyebileceği bekleme salonunu güzel bir şekilde donattık."

Libya'nın 11 kentinde özel ihtiyaç sahibi çocuklar için 11 Montessori sınıfı

Libya'nın farklı kentlerinde özel ihtiyaç sahibi çocuklar için Montessori sınıfları açtıklarını belirten Keşşüroğlu, şunları söyledi:

"Libya'nın farklı şehirlerinde yine aynı şekilde dezavantajlı çocuklara, özel ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik 11 şehirde 11 okulda Montessori sınıfları açtık. Bu sınıfların temel amacı bu çocukları normal bir eğitime hazırlamaktır.

Bu sınıflarda eğitim alan çocuklar özel ihtiyaç sahibi çocuklar normal eğitimi normal eğitime entegre olsun diye bu sınıfları inşa ettik. İnşallah modern ve kapsayıcı bir eğitimle hayatlarına normal hayat Hayatlarına devam edecekler."

TİKA'nın diğer bir önemli projesi Trablus'un eski şehir bölgesinde restore ettikleri Libya Ulusal Çocuk Tiyatrosunun ülkedeki tarihi mirasın canlandırılması açısından çok önemli olduğunu dile getiren Keşşüroğlu, "Bu tiyatro 1900'lü yılların başında inşa edilmiş. Osmanlı'nın son dönemine denk geliyor. Uzun yıllar atıl bir şekilde kalmıştı. TİKA olarak kültürel mirasa sahip çıkma ve koruma adına bu tarihi yapıyı yeniden ayaklandırdık." ifadelerini kullandı.

Keşşüroğlu, Misrata'nın Tammina bölgesindeki Meslek Edindirme Merkezinde açtıkları Saray Mutfağı Atölyesinin ülkede kadın istihdamını teşvik ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu mutfakta Libyalı kardeşlerimiz hem kendi aile ekonomilerine destek olabilecek aynı zamanda bir meslek sahibi olabilecek. Dolayısıyla proje aynı zamanda yerel üretimi destekleyen ve kadın istihdamını teşvik eden sürdürülebilir sosyal kalkınma modeli niteliği taşımasıyla dikkat çekiyor.

TİKA, Libya'nın en önemli fizik tedavi hastanesini sıfırdan inşa etti

TİKA'nın Libya'daki en büyük projelerinden birinin de Misrata Dostluk Fizik Tedavi Hastanesi olduğunu söyleyen Keşşüroğlu, "Misrata Dostluk Fizik Tedavi Hastanesi çok büyük bir alanda inşa edilmiş, sıfırdan yapılmış ve içi donatılmış. En son teknolojik ekipmanlarla desteklenmiş ve bugün Libya'nın önemli fizik tedavi merkezlerinden biri." ifadelerini kullandı.

Keşşüroğlu, Misrata Dostluk Fizik Tedavi Hastanesi'nin 2021'den bu yana sağlık alanında iki kardeş ülkenin nişanelerinden biri olarak Libyalılara hizmet sunduğunu aktardı.

TİKA'nın Libya'da en çok ihtiyaç duyulan ara elemen ve teknisyen açığının kapatılmasına yönelik başlatılan Libya-Türkiye Meslek Edindirme Merkezi projesinin de kısa zamanda tamamlanacağını söyleyen Keşşüroğlu, projenin şu anda 3 atölye ile teknik eleman yetiştirdiğini kaydetti.

Keşşürroğlu, "Bu proje beş atölyeden oluşuyor. Birincisi otomotiv, ikincisi klima ve iklimlendirme, üçüncüsü yenilenebilir enerji, dördüncüsü şu an planlama ve yapım aşamasında. Bu sene içerisinde inşallah beş tane atölyeyi de bitirmiş olup, Libyalı kardeşlerimizin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Libya-Türkiye Meslek Edindirme Merkezi projesinin ülkenin çok önemli bir açığının kapanmasına katkı sunduğunu aktaran Keşşüroğlu şunları söyledi:

"Bu merkezde Libya'nın ara eleman ihtiyacı karşılanacak. Gençlerimiz orada mesleğini öğrenecek. Libya Teknik ve Mesleki Eğitim Bakanlığıyla birlikte bu projeyi uygulamamızın ana sebeplerinden biri bu elemanların kolayca piyasada iş bulabilmesiydi. Aslında bu beş atölye ile Libya vatandaşlarının da özellikle bu alanlarda ara eleman veya teknik eleman bulmakta sıkıntı yaşadığı bu açığı kapatmaya çalışacağız. Bugün bir klima tamircisi veya bir otomotiv tamircisi gittiğinizde günlerce sıra bekleyebiliyorsunuz."

TİKA'nın Libya'da gerçekleştirdiği tüm projelerin temel yaklaşımının yerel ihtiyaçlara duyarlı, sürdürülebilir projeler olduğuna dikkati çeken Keşşüroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

TİKA'nın Libya'da gerçekleştirdiği tüm projelerin temel yaklaşımı doğrudan topluma dokunabilen projeler üretmek. Türkiye ve Libya arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerini somut bir şekilde çalışmalarımızda daha da güçlendirmeye ve daha da ileri taşımaya devam edeceğiz."