Dursun Özbek'ten "Icardi’yi bize verme şansınız var mı?"sorusuna bomba yanıt

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in gençlerle yaşadığı diyalog dikkat çekti. Bir grup genç, karşılaştıkları Özbek’e Borçkaspor atkısı açtırırken Mauro Icardi sorusu da gecikmedi.

BORÇKASPOR ATKISI AÇTIRDI

Dursun Özbek ile karşılaşan bir grup genç, Artvin temsilcisi Borçkaspor’un atkısını açtırdı. Gençlerin, “Bizim Artvin Borçkaspor BAL Ligi’ne çıktı da…” sözleri dikkat çekti.

ICARDI SORUSU GELDİ: HAYIRLI İŞLER

Atkıyı açan gençler daha sonra Galatasaray Başkanı’na Mauro Icardi ile ilgili soru yöneltti. Gençlerin, “Icardi’yi bize verme şansınız var mı başkanım?” dediği duyuldu. Dursun Özbek ise soruya gülerek, “Hayırlı işler” yanıtını verdi. Yaşanan diyalog çevrede bulunanları da güldürdü. Samimi anların yer aldığı görüntüler futbolseverlerin ilgisini çekti.