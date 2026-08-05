TİGAD’ın 13. Dijital Medya Çalıştayı Iğdır’da başlıyor

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD), geleneksel hale getirdiği 13. Dijital Medya Çalıştayı’nı bu yıl 06–10 Ağustos 2026 tarihleri arasında Iğdır’da gerçekleştirecek. Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur ve Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un da katılacağı çalıştaya Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 150 gazeteci, medya yöneticisi, akademisyen ve sektör temsilcisini bir araya gelecek. Organizasyonda, dijital medyanın geleceği ve internet gazeteciliğinin dönüşümü kapsamlı şekilde ele alınacak.

"ÇALIŞTAYIMIZ ÖNEMLİ BİR TANITIM ORGANİZASYONUDUR"

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, çalıştaya ilişkin yaptığı açıklamada, her yıl farklı bir şehirde düzenlenen dijital medya çalıştaylarının hem gazetecilerin mesleki gelişimine katkı sunduğunu hem de ev sahibi şehirlerin tanıtımına önemli destek sağladığını söyledi. Geçgel, Iğdır’ın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin ulusal basın aracılığıyla milyonlarca kişiye tanıtılacağını belirterek, “Çalıştayımız yalnızca mesleki bir buluşma değil, aynı zamanda Iğdır’ın sahip olduğu değerleri Türkiye’ye anlatacak önemli bir tanıtım organizasyonudur.” dedi.

BAKAN GÜRLEK DE KATILACAK

Çalıştayın resmi açılışı 07 Ağustos Cuma günü saat 10.00’da Iğdır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Açılış programında TİGAD Iğdır İl Temsilcisi Halit Öztürk, TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, milletvekilleri ve protokol üyeleri konuşma yapacak. Programlarının uygun olması hâlinde Adalet Bakanı Akın Gürlek’in de çalıştaya katılması bekleniyor.

Çalıştay kapsamında düzenlenecek panellerde; yapay zekânın haberciliğe etkileri, yeni nesil telif hakları, doğrulama gazeteciliği, dezenformasyonla mücadele, sosyal medya, televizyon haberciliği, ajans haberciliği ve yerel medyanın geleceği alanında uzman isimler tarafından değerlendirilecek.

KENTİN TURİSTLİK NOKTALARI TANITILACAK

Etkinliğin ilk günü olan 06 Ağustos Perşembe akşamı, otelde gerçekleştirilecek TİGAD Yönetim Kurulu ve İl Temsilcileri Toplantısı’nda derneğin yürüttüğü çalışmalar değerlendirilecek, internet gazeteciliğinin güncel sorunları ve çözüm önerileri ele alınacak. Çalıştayın sosyal programı kapsamında katılımcılar Tuzluca Gökkuşağı Tepeleri, Tuzluca Tuz Mağarası, Alican Sınır Kapısı ve Bulakbaşı Karasu Sazlıkları başta olmak üzere Iğdır’ın önemli doğal ve turistik noktalarını ziyaret edecek. Düzenlenecek gezi programlarıyla kentin turizm potansiyelinin ulusal medyada daha geniş yer bulması hedefleniyor.

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, organizasyonun hazırlanmasında büyük emek veren TİGAD Iğdır İl Temsilcisi Halit Öztürk’e, Iğdır Valiliğine, kamu kurum ve kuruluşlarına, destek veren sponsor kuruluşlara ve organizasyon ekibine teşekkür ederek, “13. Dijital Medya Çalıştayı’nın hem mesleğimiz adına önemli kazanımlar sağlayacağına hem de Iğdır’ın tanıtımına kalıcı katkılar sunacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Beş gün sürecek çalıştay, panel, konferans, saha ziyaretleri ve kültürel gezi programlarının ardından 10 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.