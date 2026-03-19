Bakan Bolat, Darülaceze'yi ziyaret etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ramazan Bayramı öncesinde Darülaceze'yi ziyaret ederek orada yaşayan büyüklerle bir araya geldi. Ziyaret, yıllardır süregelen bir gönül bağının ve vefanın ifadesi olarak gerçekleştirildi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Ramazan Bayramı öncesi Darülaceze'yi ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bundan tam 19, 20 yıl önceydi. Bir gönül çağrısına kayıtsız kalmadık. Bu dünyada yapayalnız yaşayan, Fuzuli Nedim Şimşek amcanın sesine kulak verdik, düzenli ilgilendik ve şefkat diyarı Darülaceze'nin şefkatli çatısı altına emanet ettik. Aradan geçen yıllar, bir hatırayı değil; bir gönül bağını büyüttü. İrtibatımız hiç kopmadı, muhabbetimiz hiç eksilmedi. Dün akşam iftar öncesi Sayın Mustafa Varank ve Sayın Bilal Erdoğan'dan gelen o telefon. Yılların bugüne hatırası bir ses, bir hatır, bir vefa, 'Gelir misin?' dedi. Biz de bugün yine aynı gönül ile kapısını çaldık. Fuzuli Nedim amcamızla ve diğer kıymetli büyüklerimizle Darülaceze'de hasbihal ettik; onlarla bir arefe günü dualarda buluştuk, kurum başkanı Sayın Esra Ceceli İslam ile de istişarede bulunduk. Rabbimiz, vefayı unutmayan, hatırı gözeten, gönül incitmeyen, merhametli kullarından eylesin. Büyüklerimizin duası, bizim en kıymetli hazinemizdir. Aziz ve necip halkımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı gönülden tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

