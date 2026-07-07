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Bolat, Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nı Ankara'da karşıladı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'i Ankara'da karşıladı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'i Ankara'da karşıladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'i karşıladığını bildirdi. Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36'ncı NATO Liderler Zirvesi kapsamında ülkemizi ziyaret eden Hırvatistan Cumhurbaşkanı Sayın Zoran Milanovic'i ülkemizde karşıladık. Türkiye ve Hırvatistan olarak, ortak irade ve karşılıklı güven temelinde ilişkilerimizi yeni iş birliği imkanlarıyla geliştirmeyi sürdürüyoruz."

NATO Liderler Zirvesi'nin müttefikler arasındaki dayanışmayı daha da pekiştirmesini, bölgemizde kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sunmasını temenni ediyor; zirvede gerçekleştirilecek temasların hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA
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