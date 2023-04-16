THY'den Hatay'a uçuşların durdurulduğu iddiasına yanıt: NOTAM sebebiyle gidişte yolcu alınmamaktadır

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, seçim tarihi olan 14 Mayıs'a kadar Hatay Havalimanı'na uçuş yapılamayacağı iddialarına yanıt verdi. 16 Şubat'tan itibaren Devlet Hava Meydanları İşletmesinin yayımladığı NOTAM nedeniyle Hatay'a gidiş seferlerinin yolcusuz yapıldığını belirten Ekşi, Hatay çıkışında ise normal yolcu alındığını ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da seçim tarihi olan 14 Mayıs'a kadar Hatay Havalimanı'na uçuş yapılamayacağı iddia edildi.

İDDİALARA SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, söz konusu iddialara yanıt verdi. Ekşi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kendilerine deprem bölgesine yapılan uçuşlarla ilgili bazı sorular geldiğini belirtti.

"HATAY'A GİDİŞ SEFERLERİ YOLCUSUZ YAPILIYOR"

Ekşi, 16 Şubat'tan itibaren Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) yayımladığı NOTAM nedeniyle Hatay'a gidiş seferlerinin yolcusuz yapıldığını, Hatay çıkışında ise normal yolcu alındığını bildirdi.

"SEFERLERİMİZ AKSAMADAN DEVAM EDİYOR"

Deprem bölgesine uçuşların aralıksız devam ettiğini ifade eden Ekşi, şunları kaydetti: "Deprem bölgesine uçuşlarımız aksamadan ve sabit 550 lira fiyatla sürdürülmektedir. İmkanlar ölçüsünde ek seferler de konulmaktadır. Hatay'a da bu çerçevede seferlerimiz aksamadan devam etmektedir. Hatay'a 16 Şubat tarihinden itibaren DHMİ'nin yayımladığı NOTAM sebebiyle gidişte yolcu alınmamaktadır. (İnsani yardım ve kurtarma amaçlı yolcular hariç) Hatay çıkışında ise normal yolcu alınmaktadır. Örneğin, 17 Nisan Pazartesi Hatay'dan 7 seferimiz bulunmaktadır."