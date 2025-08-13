THY çalışanı iş kazasında hayatını kaybetti

THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak bakım atölyesinde meydana gelen iş kazasında teknisyen Yusuf Altın hayatını kaybetti. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, konuyla ilgili kapsamlı inceleme başlatıldığını açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan yerleşkesinde, iniş takımları atölyesinde çalışan teknisyen Yusuf Altun, sabah saatlerinde meydana gelen iş kazasında hayatını kaybetti. Altun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili açıklama yapan THY İletişim Başkanı Yahya Üstün şu ifadeleri kullandı: "İştirak şirketimiz THY Teknik AŞ'nin Sabiha Gökçen Yerleşkesi İniş Takımları Atölyesi'nde bu sabah bir iş kazası meydana gelmiştir. Uzun yıllardır şirketimiz bünyesinde teknisyen olarak çalışan Yusuf Altun olayın ardından ivedi şekilde hastaneye ulaştırılmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Üstün, kazanın ardından kapsamlı bir inceleme başlatıldığını belirtti.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
