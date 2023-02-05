THY 170, Pegasus tüm seferlerini iptal

THY, 6 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle toplam 170 seferinin iptal edildiğini duyurdu. Pegasus Hava Yolları de Sabiha Gökçen varışlı tüm uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

İstanbul'da etkili olan fırtına ve kar yağışı hava trafiğini de vurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iptal kararlarının, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan kısıtlama kararı gereğince alındığını belirtti. Üstün, İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak 152, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak 18 seferin iptal edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan değerli misafirlerimiz; 6 Şubat 2023 tarihinde olumsuz hava koşullarına bağlı kar yağışı beklentisi nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı 76'sı iç hat olmak üzere toplam 152 seferimiz, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı uçuşlarımızda da 18 seferimiz MADKOM tarafından alınan kısıtlama kararı gereği iptal edilmiştir."

PEGASUS SABİHA GÖKÇEN VARIŞLI TÜM UÇUŞLARINI İPTAL ETTİ

Pegasus Hava Yolları'nın kurumsal sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle yetkili makamların uçuş kısıtlama kararı çerçevesinde uçuş iptalleri yaşanmaktadır. 5 Şubat Sabiha Gökçen varışlı tüm uçuşlar iptal edilmiştir" açıklamasında bulunuldu.