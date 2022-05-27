The Mall Caddesine kutlamalar kapsamında Birleşik Krallık bayrakları asıldı - Haberler

The Mall Caddesine kutlamalar kapsamında Birleşik Krallık bayrakları asıldı
AA - Bilal Acar - Güncel
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İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı'nın önündeki The Mall Caddesine Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta geçişinin 70. yılı (Platinum Jubilee) kutlamaları kapsamında Birleşik Krallık bayrakları asıldı.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı'nın önündeki The Mall Caddesine Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta geçişinin 70. yılı (Platinum Jubilee) kutlamaları kapsamında Birleşik Krallık bayrakları asıldı.
AA / Bilal Acar - Güncel