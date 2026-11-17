(İSTANBUL) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Sözcü TV operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. "Yayın organlarını karartan, gazetecileri susturan tedbirlerin hukuk devleti, kanunilik ve ölçülülük ilkeleriyle bağdaşmayacağı açıktır." ifadesine yer verilen açıklamada, "Sözcü TV çalışanlarının mesleklerini yapmaları engellenmemelidir. TGC olarak kayyım kararının ölçülülük ve basın özgürlüğü ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilerek kaldırılmasını, Sözcü TV ve sozcu.com.tr'nin editoryal bağımsızlığına, yayın akışına ve gazetecilerin çalışma özgürlüğüne hiçbir biçimde müdahale edilmemesini, gazetecilerin görevlerinin başına dönmesini ve yayın akışının halkın haber alma hakkını koruyacak biçimde yeniden başlatılmasını talep ediyoruz." denildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu SÖZCÜ TV ve sozcu.com.tr internet sitesine kayyım atanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Kayyım uygulamalarının ülkeyi tek sesli medya düzenine yaklaştırdığına dikkat çeken açıklamada şu görüşler yer aldı:

"Gazetecilik halkın haber alma, bilgilenme hakkına hizmet eden saygın, onurlu bir meslektir. Demokratik bir devlet ise farklı seslerin ve eleştirel haberciliğin varlığıyla ayakta durur. Ne yazık ki son iki yılda 11 televizyon kanalına kayyım atanmıştır. Önce Tele 1'e kayyım atanmış, T24'e erişim engellenmiş, 14 Ekim'de Halk TV'nin yayını durdurulmuş, bugün de Sözcü TV ile sozcu.com.tr'yi yayımlayan şirkete kayyım atanmıştır. Her siyasi görüşten yurttaşın doğru haberi öğreneceği kapılar birer birer kapatılmaktadır. Kamu yararına zarar veren uygulamalarla ilgili haber yapan gazeteciler tutuklanmaktadır. Yayın kuruluşlarının kayyım uygulamalarıyla vesayet altına alınması, gazetecilerin tutuklanması, toplumun haber alma hakkını zedelemekte ve ülkemizi tek sesli bir medya düzenine yaklaştırmaktadır.

KAYYIM BASINI VESAYET ALTINA ALMANIN ARACINA DÖNÜŞMEMELİDİR

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak, medya kuruluşlarına kayyım atanmasına ve yayın organlarının yönetimine el konulmasına karşı duruşumuzu bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz. Kayyım uygulaması, medyayı ve muhalif sesleri susturmanın, çok sesliliği azaltmanın ve basını vesayet altına almanın aracına dönüşmemelidir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, 2025/99017 sayılı soruşturma kapsamında Estetik Yayıncılık A.Ş, Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş, SZC TV ve Sözcü Gazetesi'nin bulunduğu adreslerde ve 4 yönetici/yetkili hakkında bugün eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiş; İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş'ye TMSF kayyım atanmıştır. Sözcü TV'yi ve sozcu.com.tr'yi yayımlayan şirket budur. Açıklamada belirli bir haber veya yayın içeriğine ilişkin somut bir isnat yer almamaktadır. Kanal bant yayına geçmiştir.

HİÇ KİMSE YARGI DENETİMİ DIŞINDA DEĞİLDİR

Hukuk devletinde soruşturmalar yürütülür ve hiç kimse yargı denetiminin dışında değildir. Ancak suçun şahsiliği ve masumiyet karinesi (Anayasa Madde 38) hukuk devletinin vazgeçilmez ilkeleridir. Henüz kesinleşmiş bir hüküm bulunmayan mali ve ceza soruşturmaları gerekçe gösterilerek aktif olarak yayın yapan haber mecralarının yönetimine el konulması, gazetecilerin mesleki faaliyetlerinin ve editoryal bağımsızlığını zedelemektedir. Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgemiz medya sahipliğinde şeffaflığı da esas alır; ancak sahiplik iddialarının bedelini gazeteciler ve toplumun haber alma hakkı ödememelidir.

SÖZCÜ TV ÇALIŞANLARININ MESLEKLERİNİ YAPMALARI ENGELLENMEMELİDİR

Anayasamızın 28. maddesi son derece nettir: 'Basın hürdür, sansür edilemez'. Anayasanın 30. maddesi de basın araçlarının işletilmekten alıkonulamayacağını güvence altına alır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi ve Anayasa Mahkemesi kararları da basını, demokratik toplumun gözü kulağı olan kamusal gözlemci sıfatıyla koruma altına alır. Yayın organlarını karartan, gazetecileri susturan tedbirlerin hukuk devleti, kanunilik ve ölçülülük ilkeleriyle bağdaşmayacağı açıktır. Sözcü TV çalışanlarının mesleklerini yapmaları engellenmemelidir. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak kayyım kararının ölçülülük ve basın özgürlüğü ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilerek kaldırılmasını, Sözcü TV ve sozcu.com.tr'nin editoryal bağımsızlığına, yayın akışına ve gazetecilerin çalışma özgürlüğüne hiçbir biçimde müdahale edilmemesini, gazetecilerin görevlerinin başına dönmesini ve yayın akışının halkın haber alma hakkını koruyacak biçimde yeniden başlatılmasını talep ediyoruz. Unutulmamalıdır ki basın özgürlüğü yalnızca gazetecilerin değil, tüm toplumun haber alma hakkının ve demokratik bir düzende yaşama hakkının güvencesidir. Basın hürdür, sansür edilemez! Halkın haber alma hakkı engellenemez! #Gazeteciliksuçdeğildir ."

Kaynak: ANKA