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Van'da amatör spor projeleri masaya yatırıldı

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TFF Van İl Tertip Komitesi, basın mensuplarıyla bir araya gelerek amatör sporun gelişimi için projeleri değerlendirdi. Başkan Vedat Balkış, Van'ın genç nüfusu ve spor potansiyeline vurgu yaparken, Polis Gücü Kulübü Başkanı Taner Çoşkun, Van Amatör Evi Projesi'ni anlattı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Van İl Tertip Komitesi üyeleri, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek amatör sporun gelişimine yönelik projeleri değerlendirdi.

Kentteki bir otelde düzenlenen programda konuşan TFF Van İl Tertip Komitesi Başkanı Vedat Balkış, Van'ın spor geleceğine katkı sağlayacak projelerin önem taşıdığını söyledi.

Van'ın genç nüfusu, spor potansiyeli ve köklü amatör spor kültürüyle önemli bir birikime sahip olduğunu belirten Balkış, kentte spor altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Balkış, amatör sporun gelişimine katkı sunacak yeni fikirler üretmeyi ve çözüm önerileri geliştirmeyi sorumluluk olarak gördüklerini dile getirerek, "Van'ın spor geleceğine katkı sağlayacağına inandığımız düşünceleri kamuoyuyla paylaşmak, spor camiamızın, ilgili kurumlarımızın ve toplumumuzun değerlendirmelerine sunmak istiyoruz. Ortak akılla değerlendirilen her fikir gelişir, paylaşıldıkça zenginleşir ve destek gördükçe değer üretir." dedi.

Polis Gücü Spor Kulübü Başkanı Taner Çoşkun da Van Amatör Evi Projesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kentte futbol ve diğer spor branşlarında önemli gelişmeler yaşandığını belirten Çoşkun, "Milli sporcular çıkarabileceğimiz, ilimize ve bölge sporuna katkı sağlayabileceğimiz bir tesisten bahsediyoruz. Son yıllarda yapılan yatırımlarla birçok eksik giderildi. Amatör futbol anlamında bölgenin dinamiklerinden biriyiz. Hakem, antrenör ve futbolcu potansiyeli açısından önemli bir seviyedeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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