Cumhur İttifakı, öğrenci akbiline yapılan zammın geri çekilmesi için harekete geçti! Teklif, pazartesi İBB Meclisi'ne sunulacak - Haberler

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Cumhur İttifakı, öğrenci akbiline yapılan zammın geri çekilmesi için harekete geçti! Teklif, pazartesi İBB Meclisi'ne sunulacak

Haberler.com - Beşir Ariz - Güncel
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AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zamdan öğrencilerin muaf tutulması için pazartesi günü Cumhur İttifakı'nın İBB Meclisi'ne teklif sunacağını açıkladı. İETT kurumunun zarar görmemesi için de aradaki farkı İBB'nin sübvanse etmesi önerilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma yüzde 40 zam yaptı. Yeni zamla birlikte öğrenci için bir basım ücreti 3 lira 74 kuruş oldu. Aylık tam abonman ücreti 602 TL'ye, öğrenci aylığı ise 109 TL'ye yükseldi. Konuyla alakalı Twitter'dan bir video yayınlayan AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, pazartesi günü öğrencilere yönelik yüzde 40'lık zammın kaldırılması için İBB Meclisine teklif sunacaklarını bildirdi.

"TEKLİF, PAZARTESİ İBB MECLİSİNE SUNULACAK"

AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Sevgili gençler sizlere bugün bir müjde vermek için huzurlarınızdayım. İBB şu kullandığınız öğrenci kartına yüzde 40 zam yaptı. Bu yüzde 40 zam sizi okula giderken, kütüphaneye giderken, evinize dönerken bir takım zorluklar ortaya çıkaracak. İstedik ki öğrencilerimiz dersleri ile, Türkiye'nin geleceği ile meşgul olsunlar. Dedik ki, AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak pazartesi günü İBB Meclisi'ne bir teklif sunalım. Bu yüzde 40'lık zam öğrencilerimiz için geçersiz olsun.

Zam geri çekilecek! Öğrenci akbiline yapılan zam için Tevfik Göksu devrede

"ZAMMI İBB SÜBVANSE ETSİN"

AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "İett zarar ediyor" savunmasına karşı da formülü şöyle açıkladı; "Bu zammı da İBB sübvanse etsin. Böylece İETT'de zarar etmesin, kazansın. Öğrencilerimiz de kazansın. Hayırlı olsun."

Haberler.com / Beşir Ariz - Güncel

İstanbul, İETT, Zam, İBB, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

ERKAN :

çok itici biri hiç ama hiç samimi değil. 40 tane oyum olsa birini bu adama vermem

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Süleyman Demir:

TEVFİK BAŞKANIM SADECE ÖĞRENCİ OLMAZ ÖTEKİLERİ DE DÜŞÜNÜN LÜTFEN

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