Haberler

Tesla, Çin'deki Araçlarına ByteDance'ın Doubao Yapay Zeka Modelini Entegre Etti

Tesla, Çin'deki Araçlarına ByteDance'ın Doubao Yapay Zeka Modelini Entegre Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SHANGHAİ, 20 Ağustos (Xinhua) -- ABD'li otomobil üreticisi Tesla, Çinli teknoloji firması ByteDance'ın geliştirdiği büyük dil modeli Doubao'yu Çin anakarasında satılan elektrikli araçlarına entegre etti.

SHANGHAİ, 20 Ağustos (Xinhua) -- ABD'li otomobil üreticisi Tesla, Çinli teknoloji firması ByteDance'ın geliştirdiği büyük dil modeli Doubao'yu Çin anakarasında satılan elektrikli araçlarına entegre etti.

Tesla Çin'den yapılan açıklamaya göre, direksiyondaki sesli komut düğmesine uzun basılarak etkinleştirilen araç içi akıllı ses sistemi, günlük sohbet, şarkı söyleme, fikir yürütme, hikaye anlatma, İngilizce diyalog pratiği ve karakter canlandırma gibi çeşitli özellikler sunuyor.

Sistem ayrıca kullanıcıların dört farklı ses tonu ve beş çalışma modu arasında kolayca geçiş yapmasına olanak tanıyor.

Doubao'nun gerçek zamanlı diyalog modeli ve uçtan uca sesli etkileşim altyapısıyla donatılan araç içi bilgi-eğlence sistemi, geleneksel soru-cevap temelli telsiz modelinin ötesine geçerek daha doğal, akıcı ve inisiyatif alan bir etkileşim deneyimi sunuyor.

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz de Eylül 2025'te elektrikli araçlarına Doubao büyük dil modelini entegre etmek üzere ByteDance ile ortaklığını genişletmişti.

Çinli teknoloji şirketleri son dönemde yapay zeka modelleri geliştirmede önemli atılımlara imza attı. Alibaba, 3 Ağustos'ta kodlama, gerçek yaşam görevleri ve araştırma alanlarında gelişmiş yeteneklere sahip Qwen serisindeki büyük bir güncellemeyi temsil eden büyük dil modeli Qwen3.8-Max'i tanıttı.

Çinli yapay zeka girişimi Moonshot AI ise temmuz ayında, 2,8 trilyon parametresiyle dünyanın en fazla parametreye sahip açık kaynaklı yapay zeka modeli olan Kimi K3 modelini piyasaya sürdü.

Uzmanlar, artan sayıda Çinli açık kaynaklı büyük modelin bireysel başarılardan ortak bir atılıma dönüşerek, küresel yapay zeka gelişimine yeni yaklaşımlar kazandırdığına işaret ediyor.

Kaynak: Xinhua
Masada iki senaryo var! İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları

İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest

Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya ülkesinden rest
Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı

Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin nüfusu açıklandı

Türkiye'nin nüfusu açıklandı
İddia hayli vahim! Mahkemede İmamoğlu'nun sus pus olduğu an

İddia hayli vahim! Mahkemede İmamoğlu'nun sus pus olduğu an
Victor Osimhen kırmızı ışıkta geçti! İşte cezası

Kırmızı ışıktan fırtına gibi geçti, işte cezası
Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı

Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı
Rusya'dan İsrail'e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar

İsrail'in son hamlesi Rusya'nın sabrını taşırdı: Yok olacaksınız
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada

Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu anlar kamerada
Nereden nereye! İşte Yasin Öztekin'in yeni takımı

Nereden nereye! Yeni takımı çok konuşulur