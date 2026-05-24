Teşkilat dizisi oyuncuları Etnospor'da hayranlarıyla buluştu

TRT'nin sevilen dizilerinden "Teşkilat"ın oyuncuları, İstanbul'da düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali'nde sevenleriyle bir araya geldi.

Dünya Etnospor Birliği tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivale gelen oyuncular Buçe Buse Kahraman, Serdar Yeğin ve Melisa Akman, TRT standında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Türkiye'den ve yurt dışından çok sayıda kişi imza almak için sıraya girerken, sevilen oyuncular hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Yaptığımız işin farklı milletlere dokunabiliyor olması gurur verici"

Dizide Bahar rolünü oynayan Buçe Buse Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Çünkü çok emek veriyoruz ve yaptığımız işin bu şekilde karşılık buluyor olması, insanlarımızın severek izlemesi bizi de çok heyecanlandırıyor. O yüzden bizim için keyifli bir gün." dedi.

Dizinin yurt dışında da ilgi görmesine değinen genç oyuncu, "Yaptığımız işin yalnızca kendi milletimize değil farklı milletlere de dokunabiliyor olduğunu görmek gurur verici, bizi sevindiriyor." ifadesini kullandı.

Buçe Buse Kahraman, hem yoğun hem de zor sahneler çektiklerini, sezon finaline yaklaştıkları için heyecanlı olduklarını, işlerini keyifle yaptıklarını söyledi.

"Dünyanın her yerinden insanlar buraya geldi"

Uzay rolüyle izleyici karşısına çıkan Serdar Yeğin, "Çok heyecanlıyız çünkü dünyanın her yerinden birçok ülkesinden hem Türk milletinden hem de başka yabancı ülkelerden insanlar buraya geldi. Hem kendi etnik kültürel müziklerini ya da kültürlerini bize tanıtıyorlar hem de geleneksel sporlarımız burada tanıtılıyor insanlara. Biz de onlarla birlikte bir arada bugün imza günü yapıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Etkinliğe gelenlerin çoğunluğunun kendilerine Teşkilat dizisiyle ilgili sorular yönelttiğine işaret eden Yeğin, şunları kaydetti:

"Ben birinci sezondan beri varım. O şansı yakalayan nadir oyunculardan biriyim. Her gün evimden çıkıp ikinci evime gidiyormuş gibi hissediyorum. Aile olduk. Çaycısından şoförüne kadar herkes bir bütünü oluşturuyor. Hepsiyle o kadar uzun süre beraberiz ki bir aile olduk yani. Bizi izlemeye devam edin."

"Teşkilat dizisinin bu kadar sevilmesi çok kıymetli"

Nazlı karakterini oynayan Melisa Akman, Etnospor'da çok güzel bir kalabalık olduğunun altını çizerek, "Kültürel mirasımız adına çok güzel bir organizasyon. Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.

Akman, daha önce amatör olarak okçuluk sporuyla ilgilendiğini, Etnospor'da da okçuluk alanını gezmek istediğini dile getirdi.

Teşkilat dizisinin 6 sezon süren bir iş olduğunun altını çizen Akman, "Bu kadar sevilmesi çok kıymetli. Bugün buradaki kalabalıktan çok güzel geri dönüşlerimiz oluyor. Çok mutluyum. Onlarla bir araya gelmek bizi daha da mutlu eden bir şey." dedi.

Akman, dizide oynamanın kendisi için önemli olduğunu belirterek, "Üç yıldır Teşkilat ailesindeyim. Aile diyorum çünkü biz bir aile olduk. Her şeyden önce bu sıcaklık benim için çok kıymetli. Teşkilat 6 sezondur neredeyse her pazar akşam birinci. Böyle bir dizide yer almaktan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.